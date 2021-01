Das erste Storchennest in Keppeln steht

Keppeln/Kreis Kleve Das erste Storchennest wurde jetzt in Keppeln mitten in einer Obstwiese aufgestellt. Initiator ist die Familie Strickwold-Hermsen.

Das erste Storchennest wurde jetzt in Keppeln mitten in einer Obstwiese aufgestellt. Initiator des Projektes ist die Familie Strickwold-Hermsen an der Kalkarer Straße in Keppeln. Sie fand beim umtriebigen Heimatverein Keppeln und den Firmen Omexon und CIB bereitwillige Helfer und Unterstützer, so dass das Projekt nun nach fast einjähriger sorgfältiger Planung und rechtzeitig vor der nächsten Brutsaison der Störche, realisiert werden konnte.

Jetzt warten die Keppelner mit ihrem neuen Nest gespannt auf das erste Storchenpaar im neuen Jahr.