Das NRW-Kinderorchester spielt mit viel Gefühl in Kleve

Kleve. Das Kinderorchester NRW gibt ein Familienkonzert mit dem Titel „Musik macht Gefühle“ in der Klever Stadthalle.

Das Kinderorchester NRW steht in den Startlöchern für das langersehnte Konzertprojekt rund um musikalische Emotionen. Mit WDR-Moderator Ralph Erdenberger und Dirigent Andreas Fellner machen sich die jungen Orchestermusiker und Musikerinnen im Familienkonzert „Musik macht Gefühle“ am Sonntag, 28. November, 16 Uhr in der Stadthalle Kleve auf die Suche nach viel Gefühl in der Musik.

Auch eine Love-Story wäre ohne romantische Klänge nur halb so leidenschaftlich

Wer kennt das nicht: Man sitzt im Kino und die Spannung ist kaum auszuhalten. Dramatische Musik steigert unser Empfinden, das Herz klopft, die Nerven liegen blank. Auch eine Love-Story wäre ohne romantische Klänge nur halb so leidenschaftlich, und auch zuhause hören wir Musik, die bewegt, berührt, beglückt. Aber wie ist das überhaupt mit den Stimmungen und warum triggert Musik uns so stark? Die Antwort auf diese Fragen geben die besten Nachwuchsmusiker des Landes, und die ganze Familie ist dazu eingeladen. Wissenschaftlich begleitet wird das Konzert-Experiment von Dr. Mood, alias Ralph Erdenberger, der beim Fühlen auf die Sprünge hilft. Im Bühnen-Labor und in den Reihen des Publikums können mutige Mitmacher und Mitmacherinnen sogar zu Testpersonen werden. Aber keine Sorge: Keiner muss, jeder kann, das interaktive Konzert soll vor allem eines machen: großen Spaß!

Auf jeden Fall darf in diesem Konzert gelacht, geweint, gejubelt oder gegähnt werden

Auf jeden Fall darf in diesem Konzert gelacht, geweint, gejubelt oder auch gegähnt werden. Das junge Sinfonie-Orchester bespielt die ganze Gefühlspalette mit Filmmusik aus dem „Fluch der Karibik“ und Symphonischem von Robert Schumann, mit Trauer von Beethoven, Seufzer von Johann Strauss und Träumereien von Edvard Grieg. Auch ein berühmter „Planet“ des Komponisten Gustav Holst tritt in Erscheinung, und bei Glenn Millers „Moonlight Serenade“ ist Romantik garantiert.

Das Kinderorchester NRW kommt nach der Verschiebung des Projekts nun endlich nach Kleve.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren erfahren in ihren Orchesterphasen auf spielerische Art, dass hoher Einsatz Spaß macht und Erfolg verspricht. Die künstlerische Talentförderung wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW unterstützt, das Konzert zudem vom Kultursekretariat NRW aus Landesmitteln gefördert. Es dauert in der gut belüfteten Stadthalle etwa 75 Minuten ohne Pause.

Konzertkarten (Kinder sechs Euro, Erwachsene zwölf Euro, Familienkarte 30 Euro, Schüler in Gruppen fünf Euro) gibt es unter www.kleve.reservix.de, an allen Reservix-VVK-Stellen und an der Rathaus Info der Stadt Kleve. Zur Zeit gilt für den Zutritt zum Konzert die „3G“-Regelung (Testnachweis nicht älter als 24 Stunden), Schulkinder benötigen aufgrund der Testung in den Schulen keinen Nachweis. Die Maskenpflicht gilt bis zum Platz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland