Das wünschen sich Menschen aus dem Kreis Kleve für 2021

Manch ein Wunsch für das neue Jahr hängt noch an den Tannenbäumen in den Wohnzimmern.

Kreis Kleve Hoffnung auf den Impfstoff und unbeschwerte Treffen mit Freunden: Kreis Klever erzählen, was sie sich für das Jahr 2021 wünschen.

Das Jahr 2020 hat vor allem wegen der Corona-Krise einiges zu wünschen übrig gelassen. Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr haben deshalb auch im Kreis Kleve viele Menschen. Hier kommen sie mit ihrem Blick auf 2021 zu Wort.

Restaurant-Betreiber Anette Opgenoorth und Thorben Schröder

Anette Opgenoorth und Thorben Schröder vom Landgasthof Westrich begrüßen grundsätzlich sehr freudig das neue Jahr. "Wir lassen 2020 hinter uns! Jeder Neuanfang bringt sehr viel Spannendes mit sich. Wir sind Optimisten, freuen uns auf den Neustart, den es im nächsten Jahr ja definitiv geben wird. Wir freuen uns auf unsere Freunde, auf unsere Gäste und auf viele tolle Momente mit unseren Herzensmenschen. Außerdem auf das Ende der Einschränkungen durch die Pandemie, wir haben viele tolle neue Projekte geplant. Sowohl kurz- als auch langfristig bleibt es spannend bei uns."

Anette Opgenoorth und Thorben Schröder vom Landgasthof Westrich in Till. Foto: Axel Breuer

"Und privat freuen wir uns auf die Zeit mit unseren beiden Mädels. Es gibt nicht viel, wovor wir 2021 Angst haben. (lachen). Außer Hunde, Spinnen, Haarausfall fällt uns da nichts ein. Unser größter Wunsch für 2021 ist natürlich der, dass wir hoffen, im zweiten Quartal wieder ganz normal öffnen zu dürfen und dass unser Restaurant wieder so wird, wie wir es kennen und lieben - ein turbulenter Treffpunkt für Jung und Alt, ein Ort, an dem gefeiert und gelacht wird, unser Lebensmittelpunkt."

Pfarrer Martin Schell

Die Evangelische Kirchengemeinde Kleve erlebt mit der Aufgabe der Auferstehungskirche in Kellen und dem Bezug des umgebauten Gemeindezentrums an der Versöhnungskirche am Markt Linde mitten in der Corona-Krise eine Zeit des Umbruchs. „Wir werden viel mehr Begegnung und Miteinander schaffen. Ich freue mich sehr darauf, dass sich das Gemeindeleben an einem Standort neu entwickeln wird“, sagt Pfarrer Martin Schell, der sich auch nach den offenen Gesprächen im Anschluss an den Gottesdienst sehnt. „Das kommt derzeit zu kurz.“

Martin Schell ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Kleve. Foto: Niklas Preuten

Mit einem Impfstoff werde nicht alles so, wie es einmal war. „Aber ich wünsche mir, dass uns der Wert des Lebens bewusster wird und wir dabei über den eigenen Bekanntenkreis, unsere Stadt und das Land hinaus blicken“, meint Schell, der zudem auf ein „leichteres Leben“ für Kinder und Mitarbeitende in den Kitas hofft. Und dann steht 2021 auch noch „das wunderschöne Jubiläum der Kleinen Kirche“ an, die 1621 eingeweiht wurde. „Ich freue mich, dass wir dort künftig Kirche noch besser draußen feiern können“, sagt Pfarrer Schell.

Landwirt Hans-Theo Hoffmann

Der Keppelner Landwirt Hans-Theo Hoffmann lebt mit seiner Familie auf seinem familiengeführten Mischbetrieb in Keppeln. Wenn er an das neue Jahr denkt, dann vor allen Dingen in der Hoffnung, dass es sich normalisiert: „Die Unsicherheiten sind schon groß. Denn wir wissen nicht, was kommt. Weder wie sich die Pandemie entwickelt, noch was noch alles auf uns als Landwirte zukommt. Vor einer allgemeinen weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung hätte ich schon Angst, wenn es aufgrund von Corona bei massiven Einschränkungen bleiben muss."

Hans-Theo Hoffmann ist Landwirt aus Keppeln. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / Hans-Theo Hoffmann

"Aber ich hoffe ja auch, dass der Impfstoff hilft und in 2021 die Pandemie bricht. Und auf eines freue ich mich dann ganz besonders: nämlich wieder Freunde und Bekannte zu treffen, unbeschwert zu treffen, die man lange nicht gesehen hat. Zu lange. Denn durch die Einschränkung der sozialen Kontakte beginnen wir ja doch, uns zu entfremden.“

Erzieherin Rahel Maas

Die Gocherin Rahel Maas schaffte es vor zwei Jahren bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ ins Halbfinale. Für das kommende Jahr wünscht sie sich, „wieder auf Konzerte gehen zu können, weil Musik verbindet“. Die 26-Jährige selbst konzentriert sich mittlerweile auf Auftritte bei Hochzeiten und hofft, „dass sich 2021 viele Paare trauen lassen können. Ich möchte sie dann gerne musikalisch an ihrem schönsten Tag unterstützen“.

Rahel Maas ist Erzieherin in Goch. Foto: Niklas Preuten

Als Erzieherin im Gocher Arnold-Janssen-Kindergarten hat Rahel Maas beim Ausblick auf das neue Jahr auch die Kinder stark im Blick: „Ich wünsche mir, dass für sie mehr Normalität eintritt und sie beispielsweise ihre Geburtstage wieder ausgelassen feiern können.“ Näher zusammenrücken, ohne Angst zu haben – das ist Rahel Maas‘ große Hoffnung für 2021: „Ich gehe positiv in das Jahr, denn trotz aller Schwierigkeiten haben wir 2020 in der Gesellschaft auch einen Zusammenhalt gespürt. Das sollten wir beibehalten.“

Kinoverkäuferin Anke Kraft

Anke Kraft steht im Klever Kino und verkauft mit ihren Kollegen in den Tichelpark Cinemas Popcorn, Nachos und Kinogutscheine. Mehr ist nicht drin in Zeiten des harten Lockdowns. Dennoch lässt sich die 52-Jährige den Optimismus nicht nehmen und setzt – wie ihre Kino-Kollegen auch – große Hoffnungen auf eine Normalisierung für 2021. „Der Impfstoff ist ja nun da und er wird hoffentlich auch gut wirken. Wir alle hoffen sehr auf eine dann auch im Laufe des Jahres kommende Verbesserung für die gesamte Wirtschaft. Ich selbst bin verheiratet, mein Mann hatte keinen Beschäftigungsmangel in Corona-Zeiten und deswegen trifft mich die zurzeit noch herrschende Einschränkung, also der Lockdown, nicht so hart wie ja leider doch ganz viele andere.“

Anke Kraft arbeitet in den Tichelpark Cinemas in Kleve. Foto: Anke Gellert-Helpenstein

Eine konkrete Forderung hat sie an 2021, denn ihr fehlt jegliches Verständnis für die Leute, die als Corona-Leugner auf die Straße gehen: „Die sollen nicht querdenken sondern mitdenken!“

Bürgerinitiativen-Sprecher Egbert Peters

Der Kalkarer Egbert Peters ist Sprecher der Bürgerinitiative Oybaum in Hönnepel. Sein Ausblick auf das Jahr 2021 ist geprägt von Unsicherheiten, wie es wegen der Corona-Pandemie und in Sachen „Dauerhaftes Wohnen am Oybaum“ weiter gehen wird.

Egbert Peters ist Sprecher der Bürgerinitiative Oybaum in Kalkar-Hönnepel. Foto: Egbert Peters

„Ich gehe mit gemischten Gefühlen in das Jahr 2021, da man in der Ungewissheit leben muss, wann oder ob es überhaupt wieder einen ‚Normalzustand‘ wie vor Corona gibt. Ich habe Angst davor, dass dieser jetzige Zustand (zumindest auch 2021) nicht enden wird.“ Aber auch vorsichtige Hoffnung macht sich breit: „Ich freue mich auf die Zeit, in der ich wieder ‚normal‘ leben kann. Mit zunehmendem Alter rückt ja auch die Gesundheit immer mehr in den Vordergrund. Von daher hoffe ich, dass meine Familie, Freunde und Bekannte von schweren Krankheiten verschont bleiben. Des Weiteren hoffe ich auf ein gutes Ende für das Thema ‚Dauerwohnen am Oybaum‘".