Die Corona-Schnelltest-Station am Airport Weeze

Coronakrise Den Corona-PCR-Test gibt es jetzt auch am Airport Weeze

Weeze. Einen PCR-Test-Termin kann man am Corona-Testzentrum am Airport Weeze online buchen. Keine Wartezeit, das Ergebnis liegt nach 24 Stunden vor.

Ab sofort werden am Airport Weeze auch PCR – Tests angeboten. Sie dienen zum zuverlässigen Nachweis von Coronaviren. Der Flughafen unterhält seit Jahresbeginn in Kooperation mit dem Sonsbecker Unternehmen Ripkens-Training ein Covid 19 - Testcenter im Terminal. Dort wurden bisher ausschließlich Schnelltests durchgeführt. Der nun neu eingeführte PCR – Test ist die gängigste und verlässlichste Methode, um Menschen auf das Coronavirus zu testen. Ein Termin kann online unter www.ripkens-training.de gebucht werden.

So kann man ohne Wartezeiten direkt zum Abstrich-Termin kommen. Der PCR-Test ist ein zertifiziertes Verfahren, das von medizinisch geschultem Personal durchgeführt wird. Die entnommenen Proben werden in einem Labor analysiert. Der Test am Airport kostet 99 Euro. Das Testergebnis liegt innerhalb von 24 Stunden – im Einzelfall von 36 Stunden – vor und ist dann online abrufbar.

Der Corona-Schnelltest wird seit dem 1. Januar im Terminal angeboten

Der Corona-Schnelltest wird seit dem 1. Januar im Terminal angeboten. Die innovative Testmethode hat sich zu einem echten Renner entwickelt. Mehr als 1.600 Passagiere sowie interessierte Privatpersonen und Firmen aus der Region haben sich bislang für den „schmerzfreien“ Schnelltest entschieden. Der zugelassene Corona - Test liefert auf Basis einer Speichelprobe in nur 15 Minuten ein verlässliches Ergebnis. Der oft als unangenehm empfundenen Abstrich aus Nasen und/oder Rachenraum entfällt. Der Test kostet 45 Euro. Eine Terminabsprache ist nicht erforderlich. Das in aller Regel negative Testergebnis kann der Kunde als personalisierte Bescheinigung sofort mitnehmen.

Alle Flugziele ab Weeze sind nach RKI-Kriterien aktuell als Risikogebiete ausgewiesen. Entsprechend groß ist die Resonanz der Passagiere, die zurückkehren. Flughafen-Geschäftsführer Sebastian Papst sagt: „Die Kunden unseres Corona-Testzentrums können nun zwischen dem Antigen-Schnelltest und dem klassischen PCR-Test wählen.“

Das Corona-Testzentrum im Terminal ist montags bis samstags von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Sonntags von 15 bis 18 Uhr. Das Testzentrum wird außerdem bei allen Flugankünften geöffnet. Der Antigen–Schnelltest kostet 45 Euro, die personalisierte Bestätigung kann man nach 15 Min. direkt mitnehmen. Der PCR-Test kostet 99 Euro. Terminbuchung unter www.ripkens-training.de. Kontakt zum Testteam: coronatest@airport-weeze.de/0049/15901226331