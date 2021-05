Den Ökumenischen Kirchentag in Goch erleben

Am Samstagabend startet um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Maria-Magdalena-Kirche Goch

Goch. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Gocher Land präsentiert ein eigenes und vielfältiges Begleit-Programm zum Kirchentag in Frankfurt.

Der in Frankfurt geplante Ökumenische Kirchentag vom 13. bis 16. Mai findet pandemiebedingt leider nicht mit über 100.000 Dauergästen und umfangreichem Programm in Präsenzform statt. Stattdessen sind die Menschen eingeladen, „dezentral“ an digitalen Formaten aus Frankfurt zum Kirchentagsthema „Schaut hin!“ teilzunehmen.

Open-Air-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Gocher Land (ACK) knüpft daran an und präsentiert ein eigenes Programm zum Kirchentag. Die ACK lädt ein zum ökumenischen Open-Air Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. Er beginnt um 11 Uhr hinter dem Pfälzerheim, Kirchstraße 105 in Pfalzdorf. Pfarrer Jens Kölsch-Ricken, Pfarrer Joseph Madanu und der Posaunenchor Pfalzdorf gestalten ihn gemeinsam.

Bibelarbeit mit Dr. Eckhard von Hirschhausen

Am Freitag, 14. Mai, geht es um 19 Uhr weiter mit einem Taizé-Gebet in der St.-Arnold-Janssen Kirche Goch. Der Samstag, 15. Mai, beginnt um 8.30 Uhr mit einer Morgenandacht in der ev. Kirche am Markt Goch und anschließender Übertragung einer Bibelarbeit mit Dr. Eckhard von Hirschhausen, live vom Kirchentag. Am Samstagabend startet um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Titel „Kommt und seht“ in der St. Maria-Magdalena-Kirche Goch. Der Sonntag, 16. Mai, ist reserviert für den Abschlussgottesdienst zum Ökumenischen Kirchentag. Er wird live im ZDF und auf www.oekt.de ab 10 Uhr übertragen.

Während der gesamten Kirchentagszeit können Interessierte zu Fuß oder mit dem Rad in Goch aktiv werden

Während der gesamten Kirchentagszeit - und auch danach können Interessierte zu Fuß oder mit dem Rad in Goch aktiv werden. „Schaut hin - ein Entdeckerweg“ lautet das Angebot und ist inspiriert vom Evangelisten Matthäus, Kapitel 25. Ablaufpläne der Strecke rund um Goch sind in den Büros und auf den Internetseiten der Kirchengemeinden erhältlich.

Sämtliche Präsenz-Angebote finden unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Das gesamte digitale Programm des Ökumenischen Kirchentags ist auf www.oekt.de einsehbar, die Veranstaltungen der ACK Gocher Land finden sich auf Plakaten und den jeweiligen Internetseiten. Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt ist nach Berlin (2003) und München (2010) der dritte in der Reihe. Sie unterbrechen die alle zwei Jahre stattfindenden Evangelischen Kirchentage und Katholikentage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland