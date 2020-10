Der Spoykanal in Kleve wird zum „Atelier der Komplimente“

Kleve. Der Klever Förderverein zum Erhalt der Schleuse in Brienen „Stadt.Land.Fluss … Schluss?“ startet Aktion „Atelier der Komplimente“ am Spoykanal.

Der Klever Förderverein zum Erhalt der Schleuse in Brienen und der Wasseranbindung an den Rhein „Stadt.Land.Fluss … Schluss?“ will den Spoykanal in ein „Atelier der Komplimente“ verwandeln und startet damit die nächste Aktion entlang der historischen Klever Wasserstraße. Die Ehrenamtlichen möchten den Spoykanal mit Komplimenten und Wertschätzung fluten. Deswegen hat sich der Verein die Aktion „Kleve sagt es mit Herz und Spoy“ nach einem Vorbild der Stadt Lübeck ausgedacht. Bürger können ab sofort im Internet Komplimente verteilen, die dann später entlang des Spoykanals erlebbar gemacht werden sollen. Geplant ist, dass die schönen Gesten auch per Postkarten verteilt werden können. Mit der Aktion soll eine positive Stimmung während der Corona-Pandemie gefördert werden.

Der Klever Förderverein will die positiven Wirkung von Wasser mit der Initiative nutzen. Denn für viele ist der Spoykanal ein Stück erhaltenswerte Heimat, die Briener Schleuse ein beliebtes Ausflugsziel und eine schöne Erinnerung. Neben einer Verbesserung des angeschlagenen Images des Spoykanals soll mit dem Projekt eine weitere Maßnahme für die Wasserstraße gefördert werden.

Und so wird’s gemacht: Grundsätzlich kann jeder Komplimente machen. Überall in und um Kleve gibt es Menschen, denen man sich auf besondere Weise verbunden fühlt und immer schon einmal sagen wollte, wie wichtig er oder sie ist. Es gibt zudem Menschen, die einfach mal zum Ausdruck bringen wollen, wie sehr ihnen die Stadt, ein Bauwerk, ein Park, ein Produkt oder anderes in Kleve gefällt. Als Komplimente-Macher kommen auch Einzelhändler, Gastronomen, Kreditinstitute, Behörden,Kultureinrichtungen, Museen, Kirchen, Theater und Dienstleister in Kleve in Frage. Sie alle können sich bei ihren Kunden, Besuchern und Gästen bedanken und ihnen ihre Wertschätzung durch ein schönes Kompliment bekunden.

Jeder kann sein eigenes persönliches Kompliment formulieren und entwerfen und zunächst über die eigens für die Aktion vom Verein eingerichtete Facebook-Seite www.facebook.com/MitHerzUndSpoy posten. Auch als Postkarte kann man schon bald seine eigens getexteten und gestalteten Komplimente verteilen. Solche Postkarten sollen in Kürze in Geschäften, an Bankschaltern und in Restaurants und bei der Tourist-Information der Stadt Kleve ausliegen. Die schönsten Komplimente werden an verschiedenen Stellen und in ganz unterschiedlicher Weise entlang des Spoykanals sichtbar und erlebbar gemacht. In Schaufenstern, in Gasträumen, auf Bannern und Schildern. So entsteht entlang des Spoykanals das erste und größte„Komplimente-Atelier“ am Niederrhein.

Im kommenden Jahr plant der Verein verschiedene Events entlang des Spoykanals. Im „Frühling der Komplimente“ sollen Blumen aus Papier zum Blühen gebracht werden, auf denen Komplimente zu lesen sind und für den „Komplimente-Sommer“ werden auch schon erste Ideen gefunden.

Postanschrift: Förderverein zum Erhalt der Schleuse in Brienen und der Wasseranbindung an dem Rhein, Schüttestr. 26 . 47533 Kleve. 0176/3557 5664. Mails an: StadtLandFlussSchluss@outlook.dewww.spoyland-kleve.de