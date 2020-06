Der Tierpark Weeze lockert die Corona-Regeln

Weeze. Der Tierpark Weeze erhebt von den Besuchern keine Sicherheitsgebühr mehr und lässt deutlich mehr Tierfreunde auf die Anlage.

Der Tierpark Weeze geht ab 22. Juni einen Schritt weiter Richtung in Normalität: Durch die Lockerungen der Landesregierung und nach der Analyse der Besucherzahlen aus den vergangenen Wochen ergeben sich für die Besucher ab dem 22. Juni folgende Änderungen: Der Tierpark ist wieder von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang für Jedermann zugänglich. Die zwei Euro Aufwandsgebühr pro Person muss nicht mehr entrichtet werden. Der Zugang auf die Erweiterungsfläche durch die Unterführung der B9 wird wiedergeöffnet.

Folgende Regeln sind bei einem Besuch des Tierparks unbedingt weiter zu befolgen: Es gibt durch die Auflagen der Landesregierung nach wie vor eine maximale Anzahl anBesuchern, die sich gleichzeitig im Tierpark aufhalten dürfen. Dies wird von den Mitarbeitern des Tierparks kontrolliert. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Der Eingang in den Tierpark erfolgt nach wie vor nur über den Parkplatz vom Fährsteg aus. Die Anzahl der Parkplätze ist nach wie vor reduziert, um ein zu hohes Besucheraufkommen im Tierpark zu vermeiden. Das Rundwegesystem bleibt weiterhin bestehen, es gelten nach wie vor die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern.

Das Füttern von selbst mitgebrachtem Futter bleibt im Tierpark verboten

Insbesondere am Streichelzoo sollten Besucher selbst darauf achten. Das Füttern von selbst mitgebrachtem Futter bleibt verboten. Der Streichelzoo und das Insektarium bleiben weiterhin geschlossen. „Wir appellieren an die Besucher, sich an die Regeln zu halten“, so Tierparkleiterin Marie Christine Kuypers. „Es ist uns ein Anliegen, dass auch im Tierpark wieder ein bisschen mehr Normalität zurück kommt, aber das geht nur, wenn alle Besucher da auch mitarbeiten und sich an die Regeln halten. Wir werden uns vorbehalten, den Park bei hohem Besucherandrang kurzzeitig zu schließen“, so Kuypers.

Besucher sollen auch in der Woche zum Tierpark kommen

Daher bittet sie alle Besucher den Besuch des Tierparks so zu planen, dass sich die Besucherströme möglichst verteilen. An den Werktagen und am Wochenende vormittags sind beispielsweise gute Zeitpunkte für einen Besuch im Tierpark. Durch die Wiedereröffnung der Unterführung ist es nun auch wieder besser möglich, den Naturlehrpfad vom Tierpark aus zu nutzen und auch einen Spaziergang auf dem Nierswanderweg zu unternehmen. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite: www.tierparkweeze.de