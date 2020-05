Der Tierpark Weeze will nach der Krise wieder öffnen

Der Tierpark Weeze öffnet ab Montag, den 11. Mai, wieder seine Pforten für Besucher. Allerdings schreibt die Landesregierung für die Öffnung die Steuerung des Zugangs vor. Das bedeutet für den Weezer Tierpark einen Mehraufwand, den er mit dem eigenen Personal nicht bewerkstelligen kann. Der Tierpark wird ab Montag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein, der letzte Einlass erfolgt um 17 Uhr.

Darüber hinaus ist der Einlass in den Tierpark nur mit einem vorher online erworbenen und ausgedruckten Ticket möglich. Dieses kostet zwei Euro pro Person (für alle Besucher ab 2 Jahren) und ist über die Internetseite des Tierparks, der Gemeinde Weeze und bei Facebook ab Sonntag, 10. Mai, beziehbar. Es können Tickets für den Vormittag (10 Uhr bis 14 Uhr) oder Tickets für den Nachmittag (14 Uhr bis 18 Uhr) erworben werden.

Die Tickets müssen in ausgedruckter Form vorliegen

Das Ticket muss beim Eintritt in den Tierpark in ausgedruckter Form vorliegen. Tickets, die nur auf dem Handy gespeichert sind, können nicht akzeptiert werden. Die Geschäftsführerin des Tierparks, Marie-Christine Kuypers, weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um einen Eintrittspreis handelt, sondern es um die Finanzierung des Mehraufwands für den Tierpark geht. „Wenn wir diesen Mehraufwand durch den Sicherheitsdienst nicht betreiben würden, könnten wir aufgrund der aktuell geltenden Auflagen den Tierpark nicht wieder für Besucher öffnen.“ so Kuypers. „Sobald die Auflagen seitens der Landesregierung gelockert werden und wir keine Zugangsbeschränkungen mehr für den Tierpark haben, fällt diese finanzielle Aufwandsentschädigung für die Besucher wieder weg.“

Daneben gelten folgende Regeln für einen Besuch im Tierpark: Die Einfahrt auf den Parkplatz des Tierparks kann nur vom Fährsteg aus erfolgen. Vom Parkplatz aus gibt es ein Wegeleitsystem zum Eingang des Tierparks. „Nutzen Sie ausschließlich den Rundweg. Dieser führt an allen Gehegen im Tierpark vorbei“, schreibt der Tierpark. „Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu ihren Mitmenschen ein. Dies gilt auch für eine eventuell entstehende Warteschlange am Eingang. Nutzen Sie die Futterautomaten nur mit Handschuhen – zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Mitmenschen. Folgen Sie den Anweisungen der Mitarbeiter und des Sicherheitspersonals.“

Die Mundschutzpflicht besteht im Tierpark nicht

Trotz alledem freuen sich Tiere und Mitarbeiter im Tierpark wieder auf große und kleine Besucher. „Wir hoffen, dass sich alle Besucher an die vorgeschriebenen Regeln halten und appellieren an die Eigenverantwortung“, so Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers. Eine „Mund-Nasen-Schutz-Pflicht“ besteht im Tierpark nicht. „Viele unserer Tiere wären davon irritiert, weil sie die Mimik der Menschen deuten und so interagieren. Das wäre mit einem Mundschutz sehr schwierig, vor allem für unsere Esel. Außerdem wollen wir, dass sich unsere Besucher an der frischen Luft wohl fühlen und das ist ohne Mundschutz sicherlich einfacher“, so Kuypers.