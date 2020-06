Der Uedemer Thomas Schullenberg führt ein buntes Leben

Handwerk hat goldenen Boden, sogar in Corona-Zeiten. Denn vom Lock-Down war der Betrieb des Uedemer Malermeisters Thomas Schullenberg (53) nicht betroffen. Zumindest nicht, was die Auftragslage angeht. Viele nutzten die Zeit für Renovierungsarbeiten. Frische Farbe bringt Thomas Schullenberg professionell ins Leben. Und das mit Leidenschaft und dank seines fünfköpfigen Teams plus Azubi auch immer noch gerne. Das ist auch der Grund dafür, warum er seinen (deutlichen) 50-plus-Geburtstag und das 90-jährige Betriebsjubiläum im August mit einer großen Open-Air Party an der Hohen Mühle in Uedem feiern möchte. „Wenn alles gut läuft und wir dann wieder gemeinsam feten dürfen“, hofft Thomas Schullenberg.

Der verheiratete Uedemer ist Vater von zwei Jungs und glücklich darüber, dass der Jüngere als Auszubildender in seinem Betrieb lernt. „Ob er dann weiter macht oder nicht, das muss er ganz alleine entscheiden. Ich dränge ihn nicht“, so der Vater und Chef. Er selbst hatte damals den Beruf des Malers auch bei seinem Vater gelernt: „Ein 1A Handwerker, sehr gut! Aber auch ein sehr strenger Lehrmeister“, erinnert er sich an seine eigene Lehrzeit.

Wo die Leute hier in Ruhe Farben und Teppiche aussuchen

Gegründet wurde der Malerbetrieb bereits 1930 vom Großvater. Schullenberg: „Es gibt wenige schriftliche Unterlagen, der Betrieb ist auch nicht durch gelaufen, sondern mit Unterbrechungen.“ Dessen Söhne Jupp und Karl (der Vater von Thomas Schullenberg) machten als Gebrüder Schullenberg mit dem Malerbetrieb in Uedem weiter. Das funktionierte in der Gemeinschaft nicht und Vater Karl versuchte sich in anderen Bereichen, bis er dann wieder zur Malerei zurück fand und an der Gocher Straße in Uedem seinen Betrieb eröffnete. Mit Ladenlokal, in dem man Teppiche, Tapeten, Farben und mehr kaufen konnte. „Aber dann kamen die großen Baumärkte auf, der Laden, der zum Malereibetrieb gehört, rentierte sich so nicht mehr. Trotzdem habe ich ihn heute noch, weil ich Service groß schreibe und die Leute hier in Ruhe Farben und Teppiche aussuchen können“, erklärt Thomas Schullenberg, der als junger Malergeselle dank einer Ausnahmegenehmigung schon nach einem Gesellenjahr die Meisterprüfung ablegen durfte, um den damals gesundheitlich angeschlagenen Vater zu unterstützen. Aber erst 1996 übernahm der junge Schullenberg-Meister den Betrieb ganz.

„Ich mag meinen Beruf sehr, weil ich auch die Kommunikation und den Umgang mit den Kunden sehr schätze“, so Schullenberg. Auch die Abwechslung und das breite Spektrum (Farben, Lacke, Tapeten, Fußbodenbeläge, Teppichböden, Parkett, Fassadenrenovierungen, Verglasungen usw.) machen den Beruf für den Malermeister und sein Team kurzweilig.

Langeweile ist eh nicht so seins. „Das Tasting ‘wo sind meine Grenzen‘, das ist schon meins“, verrät Schullenberg. Auch wenn’s dann mal schief gehen kann. So wie bei einer gemeinsamen Motorrad-Rallye mit seinem Sohn vor ein paar Jahren. „Da bin ich beim Fahren im Ausland heftig gestürzt und hatte viele Knochenbrüche. Irgendwie bin ich aber mit Freundeshilfe noch bis nach Hause gekommen und dann waren erst einmal drei Monate Rollstuhl angesagt.“ Aber seine Familie, Arbeitskollegen und Freundeskreis bewiesen nicht zum ersten Mal, dass sie wahre Freunde sind.

„Ich habe eben neben Familie und echten Freunden auch viel Glück gehabt!“

Denn als junger Familienvater testete ihn das Schicksal schon einmal und viel härter: Es schlug im wahrsten Sinne des Wortes auf der Überholspur zu. Bei der Fahrt auf der Autobahn platzte ohne Vorwarnung ein Aneurysma im Kopf und Schullenberg raste in die Mittelleitplanke. Niemand sonst wurde verletzt und nach vielen Komplikationen und Operationen kämpfte sich „Schulli“, wie ihn Freunde nennen, im Jahr 2004 zurück ins Leben. „Das hat gedauert! Aber der Zuspruch von Freunden und Familie – wau – das war schon toll!“ Mühsam musste der damals halbseitig Gelähmte alles neu lernen: Gehen. Sprechen. Schlucken. Leben eben. „Das war ne echt harte Zeit“ (Schullenberg). Aber es hat funktioniert. „Ich habe eben neben Familie und echten Freunden auch viel Glück gehabt!“

Es mag dieses Glück im Leben sein, das ihn andere nicht vergessen lässt. So engagiert sich der 53-Jährige, der sich selbst als eher ungeduldig – dafür aber zuverlässig und zielstrebig – beschreibt, seit zwölf Jahren schon als 1. Vorsitzender im Crispinus Verein in Uedem. „Keiner wollte den Vorsitz machen, den damals Heinz van Elten inne hatte. Da habe ich gedacht: Schade, wenn so ein Traditionsverein, der aus dem Schusterhandwerk einst entstand, nicht weiter geführt werden kann. Und für die Senioren ist der Verein sehr wichtig! Jetzt habe ich ein tolles und mega-engagiertes Vorstands-Team um mich rum, das viel auf die Beine stellt.“ Alles in allem ein wirklich buntes Leben.