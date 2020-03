Devil in the Kitchen spielt im Haus Schmidthausen Keeken

Foto: Devil in the Kitchen / Haus Schmidthausen

Devil in the Kitchen spielt im Haus Schmidthausen in Keeken.

Kleve-Keeken. Die Keekener Gaststätte Haus Schmidthausen verwandelt sich am 3. April wieder in einen irischen Pub, mit toller Musik und leckerem Guiness.

Am 3. April lädt die Keekener Gaststätte Haus Schmidthausen zur „St. Patrick’s Day-Afterparty“ ein. St. Patrick’s Day ist der wichtigste irische Feiertag und wird in Irland, Amerika und vielen Irish Pubs auf der ganzen Welt gefeiert – auch im Haus Schmidthausen, wo es eine lange Tradition mit irischer Musik gibt. Aus terminlichen Gründen konnte die Band „Devil in the Kitchen” nicht am 17. März auftreten, somit wird der St. Patrick’s Day am 3. April nachgeholt.

Devil in the Kitchen bieten eine perfekte Show. Foto: Devil in the Kitchen / Haus Schmidthausen

„Devil in the Kitchen” das sind Cornelie Wannee (Geige, Whistles und Gesang) und Pete Brennan (Bouzouki, Bodhran und Gesang). Beide sind eine Garantie für eine mitreißende Musik und eine perfekte Show. Für eine authentische Stimmung sorgen auch typisch irische Getränke, wie z.B. Whiskey und Guiness. Der Einlass erfolgt um 20 Uhr. Beginn ist um 21 Uhr im Haus Schmidthausen, Düffelgaustraße 83 in Keeken. Kontakt: 02821/3545. Der Eintritt kostet zehn Euro.