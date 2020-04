DGB Niederrhein feiert den Tag der Arbeit digital

Kreis Kleve. Der DGB Niederrhein feiert wegen Corona diesmal einen digitalen Tag der Arbeit und möchte für die Arbeitnehmerrechte in der Krise kämpfen.

Seit 1976 ist Bernd Börgers Gewerkschaftsmitglied. Keinen 1. Mai habe er seitdem verpasst, sagt der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Krefeld. Auch den diesjährigen Tag der Arbeit wird Börgers feiern, doch ganz anders als in den vergangenen mehr als 40 Jahren. Die Corona-Krise hat auch die Vorbereitungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für den 1. Mai komplett verändert.

Erstmals seit der Gründung 1949 werden keine Demonstrationen und Kundgebungen organisiert. Der traditionelle Arbeitnehmerempfang auf Haus Riswick in Kleve fällt aus. Stattdessen schließt sich der DGB Niederrhein den bundesweiten Online-Feierlichkeiten an. „Die Gesundheit steht an erster Stelle. Aber der 1. Mai bleibt der Feiertag der Arbeiter. Wir werden den Kampf für die Rechte der Arbeitnehmer weiterführen“, sagt Rolf Wennekers, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes Kleve.

Videos, Online-Kundgebung und Livestream

Bevor der Deutsche Gewerkschaftsbund ab 11 Uhr zentral aus Berlin einen Livestream auf seiner Homepage sowie auf Facebook und YouTube sendet geht die DGB-Region Niederrhein bereits um 10 Uhr mit einer kleinen Kundgebung und Statements auf Facebook und Instagram online. Bis zum 1. Mai sollen zudem Redner wie der SPD-Politiker Kevin Kühnert oder Kleves Bürgermeisterin Sonja Northing in Videos zu Wort kommen. Der digitale Tag der Arbeit steht unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine!“.

DGB-Gewerkschaftssekretär Frank Thon spricht in einer Videokonferenz über den 1. Mai. Foto: Niklas Preuten

„Wir merken, dass derzeit ein starkes Solidaritätsgefühl herrscht“, sagt DGB-Niederrhein-Gewerkschaftssekretär Frank Thon, der sich jedoch „an der Heldengeschichte dieser Tage stört: Für uns waren beispielsweise Verkäuferinnen im Einzelhandel oder Speditionskaufmänner schon immer Helden und systemrelevant. Wir wollen, dass sie auch angemessen bezahlt werden“. Mit einer 1500-Euro-Prämie sei Arbeitnehmern kaum geholfen. „Es muss tarifvertraglich aufgesattelt werden“, ergänzt Bernd Börgers.

Krise beschleunigt Digitalisierung

Die Gewerkschafter unterstützen auch die Forderung nach einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, sehen jedoch vor allem auch nach der Krise große Herausforderungen auf die Arbeitnehmervertretungen zukommen. „Dann kann ein Hauen und Stechen mit etlichen Kündigungen stattfinden. Wir brauchen dabei weiterhin soziale Gerechtigkeit“, betont Wennekers. Die Gewerkschaft würden darauf pochen, dass die Arbeitnehmerrechte nicht eingeschränkt werden, sagt Thon. „Wir legen den Finger in die Wunde.“

Die Krise beschleunige die Digitalisierung und werde die Arbeitswelt in den nächsten fünf Jahren gravierend verändern, prognostiziert der Klever DGB-Vorsitzende Rolf Wennekers. Bereits das derzeit vermehrte Arbeiten im Homeoffice wecke Begehrlichkeiten, so Börgers. „Wir werden auch zukünftig harte Themen ansprechen und etwa darauf achten, dass es keine Entgrenzung der Arbeitszeit geben wird“, kündigt Frank Thon an.