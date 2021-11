Die 13. Grünkohl-Woche im Kreis Kleve startet jetzt

Kreis Kleve. Gut und gerne 50 Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe aus dem gesamten Kreisgebiet sind vom 19. bis 26. November wieder dabei.

Niederrheiner sind Grünkohl-Freunde. Wie sonst konnte es dazu kommen, dass sich die alljährliche Grünkohl-Woche der Kreis-Wirtschaftsförderung derartiger Beliebtheit erfreut und in diesem Jahr bereits in ihr dreizehntes Jahr startet. Gut und gerne 50 Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe aus dem gesamten Kreisgebiet sind regelmäßig dabei. Vom 19. bis 26. November wird die Aktion dafür sorgen, dass auf den Speisekarten im Kreis Kleve Grünkohl in allen Variationen zu finden ist.

Das Hotel Straelener Hof ist ebenso dabei wie das Wunderland Kalkar oder das Nierswalder Landhaus in Goch. Ebenso wird Grünkohl im Strandbad Millingen in Rees, im Gasthof zum Siegburger in Straelen, bei „Franz“ in der Societät in Emmerich und bei „lecker essen & trinken“ in Geldern serviert. Lothar Quartier wird es sich nicht nehmen lassen, dass seine Metzgerei genauso dabei ist wie die Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Der Gasthof zum Siegburger in Straelen, das Restaurant zur Post in Kleve, Haus Deckers in Geldern und das Restaurant zum Juchmeshof in Issum werden große Töpfe mit heimischem Gemüse auf ihrem Herd stehen haben und sind lange nicht das Ende der Liste der Teilnehmenden.

„Die Grünkohl-Woche ist unsere Antwort auf die Frage, was man am Niederrhein isst“, lautet die Devise der Tourismusförderer: Es ist Grünkohl-Zeit im Kreis Kleve.

