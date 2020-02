Die Gocher Bäckerei Reffeling zieht an die Hervorster Straße

Bekannte wollen in den vergangenen Tagen eine etwas zittrige Stimme an ihm festgestellt haben. Eine Unruhe, die fast Nervosität ist und über die übliche Dynamik, die dieser Mann ausstrahlt, hinaus geht. Dabei muss Joachim Reffeling vermutlich gar nicht ängstlich sei, denn er kann sich auf sein Team verlassen, das den Umzug mit ihm gemeinsam stemmt. Auf Bäcker wie Andreas Eul und Raffael Görtz, auf Konditoren wie Klaus Kluckner oder Marius Legindi, auf Verkäuferinnen, Packerinnen und Fahrer.

Letzte Schicht an der Feldstraße

„Das klappt hier alles, weil wir ja Super-Profis sind“, sagt Legindi schlicht. Auch während der letzten Schicht an der Feldstraße führt er den Faden, mit dem er den Biskuit-Teig für die Tortenstücke schneidet, mit ruhiger Hand. Ab Sonntag wird an der Hervorster Straße gearbeitet. Die gesamte Backstuben-Einrichtung muss bis dahin in der neuen Produktionshalle aufgebaut sein. Zeitenwechsel im laufenden Betrieb.

Der gewünschte Glanz für die Rosinenbrote: Jürgen Isau-Nierling weiß, wie’s geht. Foto: nik

Die Bäckerei Reffeling von 1899 hat nach dem Krieg ihre Backstube an der Feldstraße eingerichtet und in den Jahrzehnten danach angebaut, so lange dies möglich war. „Aber jetzt geht nichts mehr, keinen Millimeter könnten wir hier mitten im Wohngebiet mehr dazu gewinnen. Um zukunftsfähig zu sein, ist Expansion nötig. An der Hervorster Straße auf 1500 Quadratmeter Nutzfläche, mit dem Drive-In und viel Parkraum für Mitarbeiter und Kunden, starten wir in eine neue Zeit“, sagt der Gocher Unternehmer.

Von Wehmut ist nicht viel zu spüren

Von Wehmut ist während der letzten Schichten an der Feldstraße nicht viel zu spüren. Es wird sie wohl geben, die intensiven Gefühle. Man ahnt es, wenn Klaus Kluckner, der in diesen Räumen seit 33 Jahren Nougatringe und anderes Hartgebäck fertigt, auf eine entsprechende Frage antwortet: „Das kann ich nicht in einem Satz sagen. Viele Leute haben hier einen sicheren Arbeitsplatz, das ist das Wichtigste. Und das Betriebsklima ist gut.“

Gläsernes Büro unterm Hallendach

Bei aller Modernität und der beeindruckenden Größe spricht „Jocki“ Reffeling übrigens weiter von „Backstube“, auch wenn es dort in einem gläsernen Büro unter dem Hallendach einen Raum für den „Produktionsleiter“ gibt, wenn die hochmodernen Geräte in einer ganzen Backofen-Straße platziert sein werden, wenn es Kühlungen und Gefrierräume aller Art gibt, eine Hygiene-Schleuse, durch die die Mitarbeiter eintreten und eine weitere Schleuse, die die Bäckerei von der Auslieferung trennt.

Konditor Karl Jacobs fertigt am frühe Morgen Tortenstücke. Foto: nik

Aber die Brote und Brötchen, Kuchen und Torten bleiben Handwerksprodukte in der gewohnten Qualität, versichert Reffeling. Raffael Görtz, der bald seinen „Meister“ hat, wird weiter mit geübtem Blick den Teig für jeweils 30 Berliner abstechen. Jürgen Isau-Nierling pinselt die Rosinenbrote ein, damit sie schön glänzen, und Karl Jacobs beschäftigt sich schon morgens um fünf mit Eierlikör und Kirschgeist: Auch die Tortenstücke müssen schließlich frühzeitig fertig sein.

Die Brötchen sind das Allerwichtigste

Das Allerwichtigste aber sind die Brötchen. Etwa 30.000 pro Tag bereiten die Bäcker in den Nachtstunden zu; die ersten Mitarbeiter beginnen um ein Uhr „früh“ mit den Vorbereitungen. Der Teig, der in der Kühlung ruhte, wird dann so langsam „aufgeweckt“; fertig gebacken werden die Rohlinge später in den Filialen. Fünf Fahrzeuge machen sich ab 4.30 Uhr auf den Weg zu den Verkaufsstätten in Goch, Kleve, Weeze und Kalkar. Ab 6.30 Uhr, am Drive-In bereits ab fünf Uhr, können die Kunden ofenfrische Brötchen bekommen.

Das wird auch am heutigen Samstag, am Sonntag und am Montag so sein. „Brötchen gibt’s wie immer, beim Brot werden wir ein gewisses ,Umzugsprogramm‘ mit etwas weniger Sorten fahren“, sagt Jocki Reffeling. Aber er ist zuversichtlich, dass sich am neuen Ort alles schnell eingespielt haben wird. Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl in riesigen Silos warten bereits auf ihre Verwendung.