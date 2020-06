Die Handwerker im Kreis Kleve bitten die Bürger um Aufträge

Kreis Kleve. Appell der Kreishandwerkerschaft Kleve an die Bürger: Bitte an den Aufträgen festhalten oder die Arbeiten vorziehen, um die Krise zu überwinden.

Die Kreishandwerkerschaft Kleve hat sich mit einem Aufruf an die Bürger gewandt: „Wie andere Bundesländer auch hat sich das Land NRW vor einigen Tagen auf den „Weg in eine verantwortungsvolle Normalität“ aus der Corona-Krise heraus begeben. Wir alle haben bereitwillig eine Vielzahl von Einschränkungen auf uns genommen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Das ist uns eindrucksvoll und hoffnungsgebend gelungen.

Dieser Erfolg hat jedoch seinen Preis. Die Wirtschaft sieht sich großen Problemen gegenüber: Viele unserer Unternehmen haben große Umsatzrückgänge zu verzeichnen, manche Branchen wie beispielsweise Friseure, Kosmetiker, Bäcker oder Fleischer kämpfen um ihre Existenz. Zahlreiche Unternehmen, darunter auch Handwerksbetriebe, haben in den letzten Wochen mit Soforthilfen, Krediten und anderen Instrumenten Unterstützung erfahren. Das war hilfreich, dafür sind wir dankbar. Aber das kann kein Rezept auf Dauer sein. Auch widerspricht es zutiefst unserem Selbstverständnis: Wir Handwerker wollen nicht am Tropf des Staates hängen. Wir Handwerker wollen arbeiten, wollen ausbilden, wollen unsere Dinge selbst in die Hand nehmen.

„Wir brauchen die Aufträge unserer Kunden“

Aber dafür brauchen wir unsere Kunden. Sie haben die Möglichkeit zu helfen, indem Sie beispielsweise Aufträge, die Sie „vor Corona“ erteilt oder ins Auge gefasst hatten, jetzt realisieren. Möglicherweise gibt es auch Arbeiten, die Sie für das kommende Jahr geplant hatten und die Sie jetzt vorziehen können. Nichts wäre in dieser schwierigen Situation so wertvoll wie das.

Das Handwerk hat die coronabedingten Herausforderungen sehr genau im Blick. Unsere Handwerksverbände haben Hygiene-Konzepte ausgearbeitet. „Wiederannäherung“ mit Vorsicht, mit Umsicht, aber im Miteinander. Unsere Betriebe und Mitarbeiter sind bereit hierzu. Sie als Auftraggeber und Kunde haben es in der Hand: Machen Sie möglich, dass das Handwerk seinen Beitrag einbringen kann.“