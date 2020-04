Die Klever FDP fordert: Schafft die Parkgebühr für 2020 ab

Ein Parkautomat an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve

Kleve. Die Klever FDP möchte die Parkgebühren für 2020 aussetzen. Die Geschäfte seien schwer gebeutelt und könnten so unterstützt werden.

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Kleve fordert aufgrund der Coronakrise die Parkgebühren für 2020 auszusetzen und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. FDP-Fraktionsvorsitzender Daniel Rütter: „Die momentan wenigen Personen die in die Stadt fahren, um Erledigungen zu tätigen, sollten mit so wenig Menschen und Gegenständen wie möglich in Berührung kommen“. So würde man durch das Bezahlen egal ob mit Bargeld oder Karte am Parkautomaten Tasten bedienen müssen, um einen Parkschein ziehen zu können. Das sei in der jetzigen Zeit nicht hilfreich.

Geschäfte in der Innenstadt sollen gestärkt werden

„Das kontaktlose Bezahlen per Handy-App ist in Kleve leider noch nicht möglich. Zudem könnte das bisher für Parkraumüberwachung abgestellte Personal der Stadt für drängendere Aufgaben in Zeiten der Pandemie eingesetzt werden“, konstatiert Rütter. Vor allem aber möchte die FDP die schwer gebeutelten Geschäfte in der Innenstadt durch kostenlose Parkangebote für die Kundschaft stärken. „Deshalb wollen wir, dass auch nach weiteren Lockerungen die Parkplätze das gesamte Jahr über kostenlos bleiben sollen und wir recht bald wieder eine belebte Innenstadt bekommen. Kleve soll auch nach Corona eine beliebte Einkaufsstadt bleiben“, wünscht Daniel Rütter.