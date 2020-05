Lebensqualität: Die Klever sind sich sicher – ist geil hier!

Georg und Christina Kreß sitzen im Garten. Die Sonne scheint, im hintersten Eckchen gibt es noch ein schattiges Plätzchen. Auf dem Rasen stehen ein gigantischer Swimmingpool, zwei Fußballtore für die Kids und noch eine Tischtennisplatte dazu. Die Kinder Paul, Hedda und Helene haben viel Platz zum Spielen. Familie Kreß ist gerne draußen. Im heimischen Garten haben sie das Paradies auf Erden. Kann es anderswo schöner sein?

Nirgendwo sonst am Niederrhein sind die Menschen zufriedener

Offenbar nicht. Denn so sauwohl wie Familien Kreß fühlen sich viele Menschen in Kleve. Das neue NRZ-Bürgerbarometer zeigt, dass satte 93 Prozent der 400 Befragten sagen, dass sie gerne bzw. sehr gerne in ihrer Stadt leben. Nirgendwo sonst am Niederrhein sind die Menschen zufriedener. Aber warum ist es denn so geil in Kleve, Herr Kreß?

Fußballspielen im Garten: Georg Kreß und Sohn Paul – ein Fan des VfL Bochum. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Der vierfache Familienvater, der ursprünglich aus Bochum kommt, muss gar nicht lange überlegen: „Kleve hat mir von Anfang an gefallen. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, als ich zum ersten Mal die Hagsche Straße heruntergelaufen bin. Es hat geregnet, es war schmuddelig und doch fand ich den Anblick des Elsabrunnens samt Schwanenburg toll. Kleve ist einfach ein schönes Städtchen“, sagt er. In Bochum lebt noch sein älterer Sohn Giosue Tolu.

Klein und überschaubar

Klein und überschaubar, verhältnismäßig wenig Stress auf den Straßen, die reiche Natur zwischen Reichswald und Rhein – der 57-Jährige könnte zig Vorzüge benennen. „Wir können in der Stadt alles mit dem Fahrrad erledigen. Ich habe früher als Fußballprofitrainer viel Zeit im Auto verbracht. Das ist jetzt so eine Steigerung der Lebensqualität, herrlich.“

Lesen hier den Kommentar: So denken die Klever über ihre Stadt

Auch Ehefrau Christina, die vor den Kindern bei Alltours in Duisburg gearbeitet hat, ist froh, ihre Zeit nicht unnötig in Staus verbringen zu müssen. Für beide Vertretungslehrer ist der Weg zur Schule quasi ein Katzensprung. Das Leben in einer Kleinstadt hat viele Vorteile.

Dabei sei Kleve aber auch nicht so klein, dass man sich vom modernen Leben abgeschnitten fühlt: „In der Stadt bekommt man alles, was man haben möchte“, sagt Georg Kreß. Christina sieht es anders: Schöne Klamotten für Kinder seien mitunter schwer zu bekommen: „Einkaufen in Kleve ist nicht so toll“, sagt sie.

Das Persönliche ist ein großer Pluspunkt

Was die Familie so schätzt ist das Persönliche. Man kennt viele Leute, spricht miteinander: „Der Menschenschlag gefällt mir. Man ist hier sehr offen“, sagt Kreß, der zuvor auch in Münster und Gütersloh gearbeitet hat: „Glauben Sie mir, da ist es anders.“ Die Klever seien zwar nicht so Kumpeltypen wie die Bochumer. „Aber das Kumpelhafte des Ruhrgebietes ist ja auch nur ein Klischee“, sagt Kreß. „Da gibbet auch sonne und sonne.“

Der Forstgarten mit seinem Amphitheater, ein schöner Ort in Kleve. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Unbezahlbar seien die Ausflüge mit der Familie. Man setze sich kurz aufs Fahrrad und sei schon im Grünen. Gerne unternehme man kleine Picknicks mit den Kindern. Es reiche eine Bank in Bedburg-Hau und man genieße ein richtiges Urlaubsfeeling. Auch zum Joggen müssen die beiden nicht erst ins Auto steigen. „Man läuft hier los und ist ruckzuck im Wald.“ Mit dem Fahrrad fahren sie gerne nach Erfgen, Reichswalde oder an den Griethausener Altrhein. Die Deichtour zwischen Brienen und Bimmen ist für Georg Kreß richtig schön.

Manko: Kinderärzte und Kita-Plätze

Natürlich ist in Kleve nicht alles Friede-Freude-Eierkuchen. Georg Kreß vermisst das Theater und das Programmkino, welches er aus dem Ruhrgebiet kennt: „Obwohl der Reinhard Berens wirklich ein tolles Kino in Kleve führt. Das ist ein supernetter Mensch“, sagt Kreß. Und einen Kinderarzt oder einen Kita-Platz zu bekommen, sei ziemlich schwer. Aber viele Dinge fallen der Familie nicht ein, die man wirklich am Leben in Kleve bemängeln könnte. Die Nähe zu den Niederlanden nutzen sie gerne. „Nimwegen finde ich grandios“, sagt Kreß. Die schönen kleinen Einkaufssträßchen seien gemütlich und das etwas andere Flair im Nachbarland bereichere das Leben.

Dass Kleve eine Hochschule besitzt, bemerke man noch nicht im Alltag: „Die Studenten führen ein Eigenleben“, sagt Georg Kreß. Es fehlten in der Stadt aber auch die geeigneten Kneipen und ein nächtliches Leben. Auch in Sachen Restaurants könne man noch draufsatteln. „Wir gehen gerne ins La Fattoria nach Keeken oder in den Königsgarten“, sagt Kreß. „Das sind Lieblingsplätze von uns.“ Die schöne Aussicht auf den Kermisdahl und die Schwanenburg – hier zeigt sich Kleve von der schönsten Seite.

Alle bisher erschienen Artikel zum NRZ-Bürgerbarometer können Sie auf unserer Themenseite nachlesen.