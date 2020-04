Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz

Andreas Hetfeld ist aufgeregt. Heute ist ein großer Tag. Überlebensgroß steht sein Kunstwerk in der Werkhalle und wartet darauf, dass sich die Tore öffnen. Ganz langsam schieben sich die gewaltigen Stahltüren zur Seite und ein kleiner Wagen zieht die gewaltige Römermaske ans Licht. Wunderschön sieht sie aus, die vergoldeten und versilberten Metalle glänzen in der Sonne. Andreas Hetfeld ist sichtbar stolz auf diesen Moment.

Landmarke: Übergroße Römermaske für Nimwegen Landmarke- Übergroße Römermaske für Nimwegen

Ein Jahr lang hat der Künstler aus Metzingen an dieser ikonischen Maske in der Shipyard-Werft in Millingen gearbeitet. Am Mittwoch wurde dann die Stahlkonstruktion mit einem Schiff von Millingen nach Nimwegen gebracht, wo sie jetzt als neue Landmarke zu sehen ist. Zahlreiche Menschen kamen gestern zur neuen Waalinsel, um bei der Installation dabei zu sein.

„Das Gesicht von Nimwegen“

Die Römermaske wurde am Mittwoch auf der Waalinsel vor Nimwegen platziert. Foto: Marcel Krijgsman / Hollandse Hoogte

„Das Gesicht von Nimwegen“ heißt das Projekt, welches die Stadt vor gut zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Es sollte ein Kunstwerk gefunden werden, welches die neue Waalinsel auch optisch belebt. Andreas Hetfeld gewann den ausgerufenen Wettbewerb und erhielt den Auftrag, diese sechs Meter hohe Römermaske zu errichten. Die Skulptur erinnert an einen ausgesprochen wichtigen Fund, den man vor 100 Jahren in der Waal aufgespürt hat: Die Römermaske lag 2000 Jahre lang im Wasser und wies einen erstaunlich guten Zustand auf. Sie ist circa 24 Zentimeter groß und wurde von Hetfeld mittels 3-D-Analysen und CAD-Programm 25-fach vergrößert.

Das Kunstwerk soll ein Erlebnis sein

Der Künstler möchte, dass sein Werk von den Menschen nun erlebt werden kann. So kann man die Maske über eine Treppe erklimmen und durch die Augenschlitze auf die Stadt Nimwegen blicken. Andreas Hetfeld war gestern der Erste, der diese Aussicht genoss: „Ich beschaue diese Skulptur als mein Lebenswerk. Die Erstellung hat für mich einen unglaublichen Kraft- und Zeitaufwand dargestellt. Allein diese Größe ist schon außergewöhnlich. Und ich hoffe, dass die Maske eine ikonische Bedeutung für die Stadt haben wird.“

Applaus für die Skulptur

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Andreas Hetfeld in der Werkhalle der Millinger Shipyard-Werft. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Für Andreas Hetfeld ist die Maske ein Lebenswerk geworden. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Langsam wurde die Skulptur herausgefahren. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Eine enorme Dimension Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Auf geht's zum Kran. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Die Werftmitarbeiter haben die Stahlkonstruktion gut gesichert. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Spannend: Die Maske hängt in der Luft. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz An Seilen geht es auf das Schiff. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Platz genommen auf dem Schiff. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Ankunft in Nimwegen. Die Skulptur fährt unter die Waalbrücke hindurch. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Durch die Spiegelwaal zum Endpunkt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Viele Zuschauer waren fasziniert. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Fast am Ziel. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Vor Anker. Mit einem Autokran wurde die Maske an den Ort der Bestimmung gehievt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die Römermaske ist Nimwegens neuer Stolz Die Römermaske wurde am Mittwoch auf der Waalinsel vor Nimwegen platziert. Foto: Marcel Krijgsman / Hollandse Hoogte

Gut eine Stunde lang dauerte die Überfahrt von Millingen nach Nimwegen und entlang der Strecke waren viele Menschen auf den Deichen zu sehen, die kurz anhielten und ein Foto machten. Immer wieder ertönte die Schiffshupe und es klatschten zahlreiche Menschen vor Freude. Die Reitermaske aus Nimwegen hat seit gestern Mittag ihren Standort gefunden.

.