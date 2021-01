Die Gesamtschule Mittelkreis Goch wartet wie alle weiterführenden Schulen in der Stadt auf die Anmeldungen der Grundschul-Abgänger und weitere Zugänge zur Oberstufe

Bildung Die Schulen in Goch starten mit den Anmeldungen

Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium in Goch haben ihre Verfahren in der Coronakrise umgestellt.

Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Goch beginnt. Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Schuljahr von der Grund- auf eine weiterführende Schule wechseln, müssen in den angegebenen Zeiträumen direkt bei den jeweiligen Schulen angemeldet werden. Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde bzw. das Familienstammbuch, der Masernschutznachweis (Impfausweis), das letzte Zeugnis der Grundschule vom kommenden Freitag, 29. Januar, einschließlich der Grundschulempfehlung und der mit dem Halbjahreszeugnis ausgehändigte Anmeldeschein (4-fach) vorzulegen. Zudem ist ein Passfoto des Kindes mitzubringen. Eine Anmeldung ist nur an einer Schule zulässig, darauf weist die Stadtverwaltung hin. Diese Schulen nehmen Anmeldungen entgegen:

Gemeinschaftshauptschule Gustav-Adolf (gebundene Ganztagsschule), Wiesenstraße 87, 02823/93 400, vom 17. Februar bis 05. März: montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 16 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache.

Leni-Valk-Realschule, Leni-Valk-Straße 37 (Eingang Leni-Valk-Str.), 02823/41 1760, vom 17. bis 26. Februar: montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache.

Städtisches Gymnasium, Hubert-Houben-Straße 9, 02823/92 950, vom 1. bis 5. Februar: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache. Das Anmeldeformular steht auf der Homepage.

Gesamtschule Mittelkreis, (Schulträger ist der Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis), Südring 28, 02823/928 16-0, sind vom 1. bis 3. Februar nach Online-Terminvergabe Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 möglich. Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde bzw. das Familienstammbuch, das letzte Zeugnis der Grundschule einschließlich der Grundschulempfehlung und der mit dem vorgenannten Halbjahreszeugnis ausgehändigte Anmeldeschein (4-fach) vorzulegen. Zudem ist auch das Zeugnis der Klasse III sowie ein Foto des Kindes vorzulegen. Die Gesamtschule bittet weiterhin darum, das Kind zur Anmeldung an der Schule mitzubringen.

Beim Anmeldetermin vor Ort sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung NRW einzuhalten. Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gelten die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske und der Mindestabstand von 1,50 Meter.

Anmeldung für die Einführungsphase der Sekundarstufe II am Gymnasium und an der Gesamtschule

Ebenfalls in der Zeit vom 2. bis 5. Februar nimmt das Städtische Gymnasium Anmeldungen(Jahrgangsstufe 10/EF) entgegen. Aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Real- und Hauptschule, die mit dem Zeugnis der Fachoberschulreife die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen Oberstufe erhalten. Ebenfalls aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulformen des berufsbildenden Schulwesens, die die Fachoberschulreife vermitteln. Auch sie müssen die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe besitzen. Die Schüler sollten das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Für die Anmeldung sind erforderlich: Geburtsurkunde, Familienstammbuch oder Personalausweis, tabellarischer Lebenslauf, ein Foto und das letzte Zeugnis der besuchten Schule.

Die Gesamtschule Mittelkreis nimmt vom 8. bis 9. Februar, jeweils von 14 bis 16 Uhr, Anmeldungen entgegen. Bei der persönlichen Anmeldung wird die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten, die Vorlage des letzten Originalzeugnisses und einer Kopie der besuchten Schule, die Kopie der Geburtsurkunde sowie das Anmeldeformular für die Gesamtschule (Homepage) erbeten.