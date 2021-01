In Goch zeigt die Uhr: Komplikationen sind etwas Tolles

Goch. Mit Fragen der Zeit kennt sich Familie Schotten aus. In Goch besteht der Juwelier in dritter Generation und wurde ausgezeichnet.

Alles eine Frage der Zeit: Wie viele Generationen lang ein Einzelhandelsunternehmen besteht. Und: Wie klug man mit der Zeit geht. Familie Schotten in Goch hat schon seit 1961 auf Uhren gesetzt. Als gerade die letzten Standuhren in Wohnzimmern ihren Gong ertönen ließen, als Armbanduhren ein ehrendes Geschenk eines Firmenchefs an herausragende Mitarbeiter waren. Da gründete Heinz Schotten das Juweliergeschäft. 60 Jahre später sind Uhren nun ein Schmuckstück unter anderen.

„Anpassen ist wichtig, um zu überleben“, sagt Heinz Schotten. Der geborene Gocher ist ausgebildeter Uhrmachermeister, was schon an sich Ausdauer bedeutete: dreieinhalb Jahre Ausbildung, fünf Jahre Gesellenzeit. Zur Meisterschule fuhr er nach Hamburg und bestand mit Note eins. Was bedeutet Zeit für ihn? „Zeit ist kostbarer geworden. Sie wird immer knapper. Die Menschen werden in kürzerer Zeit mehr gefordert“, beobachtet er.

Das Darin ist fast wichtiger als das Dran

Sein Sohn, gelernter Goldschmied und Juwelier Georg Schotten, führt das Geschäft in der Steinstraße seit 1997. Uhren sind heute Imageträger, urteilt er. Besonders Männer sind fasziniert – einige von dem Armschmuck als Modeaccessoire, viele aber von der Technik. „Das Darin ist fast wichtiger als das Dran“, sagt Georg Schotten. Bei manchen Uhren liegt das Werk sogar unter den Zeigern sichtbar offen (beispielsweise Marke SevenFriday). Komplikationen sind etwas Tolles – sie beschreiben Zusatzfunktionen über Stunde, Minute und Sekunde hinaus. Magnetuhrwerk, Gangreserveanzeige, ewiger Kalender, Mondphase – die Faszination kann eine Handyfunktion nicht aufwiegen. Ein Männerding. Zahnräder oder elektronische Uhren, jeder hat so seine Vorlieben. „Männer verstehen ja oft auch nicht, warum Frauen zehn Handtaschen besitzen“, erklärt Georg Schotten, was rational nicht zu erklären ist. Er ahnt, dass auch „die Ehrfurcht vor dem Handwerk dazu kommt“.

Die 80er Jahre mit ihren Digitaluhren mit elektro-optischer Ziffernanzeige sieht er eher als eine Mode-Phase. Das wird derzeit von den Smartwatches abgelöst. Bei solchem Handyersatz am Handgelenk geht es dann allerdings wiederum ums äußere Design. Porsche im Bauhausstil, aufs Wesentliche reduziert, „mit wenig viel zeigen“, sagt Schotten. Er mag auch die Geradlinigkeit der Marke Junghans, eines der wenigen deutschen Unternehmen, das sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem Markt behauptet und einst an der Weltspitze stand.

„Perlen Grand Prix“ und „Deutscher Design Award"

Auch wenn sein Herz an Uhren hängt, liegt für den Goldschmied der handwerkliche Schwerpunkt auf der Schmuckgestaltung. „Wenig kann mehr sein“ ist auch da seine Devise. Einen Block trägt Georg Schotten immer bei sich, macht Skizzen, wenn ihm etwas Originelles einfällt und setzt das um, sobald Zeit dafür frei ist. Oder er schlägt es Kunden vor, zu denen es passt. „Eine Kundin hat geweint, weil sie das Ergebnis so schön fand“, freut sich der Gocher mächtig über die Resonanz.

Anerkennung bekam er auch offiziell: Seit dem Umbau 2015 erhielt das Unternehmen eine besondere Auszeichnung: „Designer Juwelier“ – einer von wenigen in ganz Deutschland. Eine Auszeichnung glänzt seit dem „Perlen Grand Prix“ und ein Schild im Laden nennt Schotten als Gewinner des „Deutschen Design Award 2019“.

„In den letzten Jahren sind die Leute individueller geworden, folgen nicht so sehr dem Mainstream“, weiß Georg Schotten über seine Kunden. Das fängt schon bei Trauringen an – die eben nicht alle gleich aussehen. Spielerei ist heutzutage dabei, bewegliche Doppelringe etwa, wie Georg Schotten selbst einen trägt. Oder Trauringe, die das seltene Metall „Tantal“ mit Gold oder Platin kombinieren. „Das Metall wird es wohl in 20 Jahren nicht mehr geben“, verweist Schotten auf Vorkommen in Südamerika und Russland. Die vierstellige Investition am Finger rechnet er lächelnd hoch „auf 50 Jahre Ehe“.

Die dritte Generation, Jonas Schotten, ist seit März im Geschäft. Im Januar 2021 beginnt der ausgebildete Kaufmann sein Betriebswirtschaftsstudium. Er nähert sich von der Ladentheke der schmucken Materie an, aber in der Werkstatt ein Uhrwerk regulieren, das kann er selbstverständlich auch.