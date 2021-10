Ein Abend voller Coronageschichten aus Kranenburg

Fred Kahm verfasste das kleine Buch "Die Pandemie und das Dorf". Auswirkungen von Corona auf das Dorfleben in Kranenburg-Mehr. Nun liest er im Klever Turm.

Kleve. Friedhelm Kahm liest im Klever Turm aus seinen Büchern „Die Pandemie und das Dorf“ sowie „Die Pandemie und die Gemeinde Kranenburg“.

Die Welt geht gerade in die Knie angesichts der Bedrohung durch ein Virus, aber in dem kleinen Dorf geschieht anscheinend nichts, oder? Friedhelm Kahm spricht mit Kranenburgern, den Alten, den Jungen, den Zugewanderten und fragt sie, wie sie die Zeit des Lockdowns verbracht haben, mit ihren Kindern, Freunden und Familie, mit ihrem Gewerbe, ihrem Beruf und nicht zuletzt mit sich selbst. Kahm liest aus seinen Büchern „Die Pandemie und das Dorf“ sowie „Die Pandemie und die Gemeinde Kranenburg“. Thomas Marzian wird ihn am Keyboard unterstützen.

Mit dieser Veranstaltung am Turm starten Reinhard Berens und Bruno Schmitz ihre Reihe „Genuss & Kultur“ unter dem Postulat des Gemeinwohlgedankens. Es besteht die Möglichkeit, kulinarische Köstlichkeiten von Turmkoch Louis vor der Lesung zu goutieren. Wer das möchte, schreibt das bei der Anmeldung. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn der Lesung 20.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro.

Anmeldung nur per Mail unter: info@zumturmkleve.de

