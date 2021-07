Ein Bankett unter Bäumen im Park von Schloss Moyland

Bedburg-Hau. Einen unvergesslichen Sommerabend in der Moyländer Schloss- und Parkanlage genießen – das bietet das Bankett unter Bäumen am 7. August.

Einen unvergesslichen Sommerabend in der Moyländer Schloss- und Parkanlage genießen – das bietet das Bankett unter Bäumen am 7. August. Die Gartenanlage mit ihrer Vielfalt an Kräutern und Blumen, die durch die Anpflanzung von über 530 Hortensiensorten ergänzt wurde, lädt an diesem Abend zum Naturgenuss ein.

Von 18 bis 0 Uhr stehen Tische und Bänke in der Parkanlage zur Verfügung, die individuell geschmückt und gedeckt werden können. Mitzubringen sind Leckereien für das Picknick, Spiele, Kissen, Decken, Geschirr, Kerzen und alles, was man für einen gemütlichen Sommerabend mit Familie, Freunden und Bekannten benötigt. Für die musikalische Untermalung sorgt in der Zeit von 19 Uhr bis 23 das Duo Morgenland mit Thomas Ruffmann (Geige und Bratsche) und Mohamad Al Tenawi (Laute und Geige), die mit orientalischen und abendländischen Klängen eine besondere Atmosphäre schaffen.

Sammlungspräsentation und Aussichtsplattform

Das Schloss und die Aussichtsplattform sind bis 22 Uhr geöffnet.Wahlweise können Besucher um 19.30 Uhr oder 20.30 Uhr an einer Führung durch die Ausstellung Joseph Beuys und die Schamanen teilnehmen.

Mit Pinsel und Farbe Neues entdecken

In der Zeit von 20 bis 21 Uhr geht es für Kinder auf Erkundungstour durch den Moyländer Schlosspark. Dabei werden Materialien für einen Pinsel aus Naturmaterialien gesammelt. Dieses Werkzeug kommt danach sofort zum Einsatz bei der Gestaltung eigener Kunstwerke. Das Bankett unter Bäumen ist eine Open-Air-Veranstaltung. Besucher sollten daher auf passende, wetterfeste Kleidung achten. Kosten pro Person betragen 16 Euro, Fördervereinsmitglieder zahlen 13 Euro, Kinder und Jugendliche 5 Euro, Museumskids 3 Euro inkl. aller Museumsangebote und Begrüßungsgetränk.

Zur Reservierung der Tische wird um eine verbindliche Anmeldung bis zum 2. August unter 02824/9510-54 oder foerderverein@moyland.de gebeten. Informationen zur Einhaltung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie finden sich im Veranstaltungstext unter www.moyland.de.

