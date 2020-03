Ein klassischer Abend in Kalkar: Beethoven und Thomas Mann

Kalkar. Im Beethoven-Jahr beginnt die Konzertreihe der Stadt Kalkar mit einem Brückenschlag zwischen dem großen Musiker und Thomas Mann.

Am kommenden Sonntag, 15. März, beginnt die Konzertreihe im Kalkarer Rathaus. Zum Auftakt soll ein Brückschlag zwischen Stücke von Ludwig van Beethoven und Literatur von Thomas Mann versucht werden. Konzertbeginn ist um 17 Uhr.

Ludwig van Beethoven. Foto: Ina Fassbender / AFP

Beethovens opus 111, seine letzte Sonate, hat eine besondere künstlerische Rezeptionsgeschichte widerfahren: es war der Roman „Doktor Faustus“, erschienen 1947, in dem Thomas Mann dieser Klaviersonate ein literarisches Denkmal gesetzt hat. In seinem Buch schreibt Thomas Mann, kenntnisreich und amüsant, über dieses einmalige Werk, das in der Musikwelt bewundernde Wertschätzung und große Hochachtung genießt. Die literarische Figur Wendell Kretzschmar spielt und erklärt im achten Kapitel des Romans in einem begeisterten, von heftigem Stottern unterbrochenem Vortrag die Hintergründe der Sonate.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) hat neben seinen neun Symphonien 32 Klaviersonaten geschrieben, von denen einige auch über den Kreis der Liebhaber klassischer Musik hinaus große Popularität erfahren haben. Die Sonate op.111 markiert Beethovens Abschied aus dem Sonatenwerk: ein Vermächtnis. In diesem Meisterwerk werden die instrumentalen Möglichkeiten bis an die Grenzen getrieben, vielleicht sogar überschritten, auf alle Fälle in bis dahin unbekannte, unvorstellbare Dimensionen getrieben.

Der Musiker und Rezitator Martin W. Schröder liest ausgewählte Passagen aus Manns Jahrhundertroman und der Pianist Bernhard Bücker, Folkwang-Hochschule Essen, wird anschließend die komplette Sonate zu Gehör bringen. Das Konzertprogramm beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro, Karten sind ab sofort in der Tourist-Information Kalkar (02824/13120 oder tik@kalkar.de) erhältlich.