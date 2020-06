Ein Steyler Pater und Missionar kommt nach Goch

Goch. Der Steyler Pater Manfred Krause wird Pfarrer in St. Arnold Janssen in Goch. In St. Martinus bleibt Uchenna Ambrose Aba Pfarrverwalter.

Die Pfarrei St. Arnold Janssen in Goch bekommt einen neuen Pfarrer. Der Steyler Missionar Pater Manfred Krause wird am Sonntag, 28. Juni, in sein Amt eingeführt. Derzeit ist er noch für die Missionarsbetreuung in seinem Orden zuständig.

„Goch und viele Gocher sind mir schon gut bekannt“, sagt Krause, der mehrere Jahre Rektor des Mutterhauses der Steyler Missionare war und immer wieder die Geburtsstadt des Ordensgründers besuchte. Besonders erinnert er sich an die gemeinsame Zugfahrt vom Niederrhein nach Rom im Jahr 2003, als Arnold Janssen vom damaligen Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen wurde. Auch wenn er nicht mehr damit gerechnet habe, im Alter von 65 Jahren noch Pastor in Goch zu werden, freue er sich auf die Aufgabe.

Der Steyler Pater sieht sich als „Jakobspilger“

„Ich bin ein Jakobspilger“, sagt Krause über sich selbst – daher gehöre es zu seiner Identität, mit anderen Menschen unterwegs zu sein. Krause wurde 1955 in Wickede an der Ruhr geboren und begann 1975 sein Noviziat in St. Augustin, wo er auch Philosophie und Theologie studierte. Die Priesterweihe empfing er 1984 ebenfalls in St. Augustin. Nachdem er bereits vor der Weihe ein 20-monatiges missionarisches Praktikum im Kongo absolviert hatte, trat er 1985 in Kinshasa seinen Dienst als Kaplan an. In der damals noch Zaire genannten Demokratischen Republik Kongo übernahm er 1989 die Berufungspastoral in der Steyler Kongoprovinz. Nach einem Ausbildungsjahr in Paris war er von 1993 bis 2000 Novizenmeister in Bandundu, Kongo. 2001 kehrte Krause nach Deutschland zurück, begleitete das Programm „MissionarInnen auf Zeit“, war für drei Jahre Pfarrer der Pfarrei Heilig Geist in Berlin und von 2007 bis 2013 Rektor des Gründungshauses der Steyler Missionare St. Michael in Steyl.

Anschließend wurde er Geistlicher Leiter des Steyler Presseapostolates zunächst in Nettetal, dann in St. Augustin, wo er seit Anfang 2016 als sogenannter Superior Delegatus für die deutschen Steyler Missionare im Ausland zuständig ist.

In der Gocher Pfarrei St. Martinus wird Pfarrer Uchenna Ambrose Aba weiterhin Pfarrverwalter bleiben. Das erklärte am 30. Mai Karl Render als zuständiger Personaldezernent im Bistum Münster bei einem Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrei.