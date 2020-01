Polizei Einbruchserie in Geschäfte in Kranenburg

Kranenburg. Die Täter erbeuteten in Geschäften in Kranenburg Schmuck und Technik.

Die Kriminalpolizei Kleve versucht, eine Einbruchsserie am Freitag, 24. Januar, in Kranenburg aufzuklären. Dort ereigneten sich zwischen 14 und 20.10 Uhr in Kranenburg insgesamt drei Einbrüche. Bislang unbekannte Täter hebelten an der Klever Straße, der Alten Bahn und der Demerstraße jeweils ein Seitenfenster von Wohn- und Geschäftshäusern auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. In allen drei Fällen durchsuchten die Täter die Wohnung und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute, zu der laut Polizei unter anderem diverse Schmuckstücke und ein Laptop gehörten.

An einem Wohnhaus blieben die Unbekannte erfolglos – hängen die Taten zusammen?

Bei einem weiteren Wohnhaus in der Demerstraße versuchten Unbekannte zwischen Freitag, 24. Januar, 13 Uhr und Samstag, 8 Uhr, erfolglos, eine Terrassentür aufzuhebeln und schlugen daraufhin ein Loch die Milchglasscheibe der Tür. Da diese sich trotzdem nicht öffnen ließ, gaben die Täter auf und verschwanden wieder.

Ob es sich bei allen vier Fällen um die gleichen Täter handelt, kann bisher nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve 02821 5040 zu melden.