Eine Klever Künstlerin malt mit Humor gegen die Krise

Gerade in die aktuelle Krisenzeit passen ihre Bilder bestens. Bettina Schröter-Glittenberg will sich nicht von der Katastrophenstimmung herunterziehen lassen. Und sie möchte, dass auch ihre Mitmenschen durch witzige Motiven und knallige Farben auf andere Gedanken kommen. Ob sich da nun eine Packung Toblerone in einem Stillleben präsentiert oder eine Dame mit enormem Hinterteil am Strand bückt. „Es ist wichtig für die Menschen jetzt, auch mal etwas Fröhliches zu sehen“, sagt die Malerin.

Kunst im Internet sehen

Wobei es mit dem Betrachten jetzt so eine Sache ist. In den letzten Jahren hat sie immer wieder an verschiedenen Orten ausgestellt. Nur dass jetzt all diese Orte geschlossen sind. „Man kann nach Absprache in mein Atelier kommen oder sich die Bilder im Internet anschauen“, erklärt Bettina Schröter-Glittenberg. Auf ihrer Internetseite bettina-schroeter.de sind zahlreiche Beispiele ihrer Kunst zu sehen.

Bettina Schröter-Glittenberg hat viel Spaß beim Malen. Sie setzt auf fröhliche Motive, die uns heiter stimmen sollen. Foto: Privat / Bettina Schröter-Glittenberg

Im Hauptberuf ist sie übrigens Tierärztin. „Nach dem Abitur waren beide Studiengänge für mich möglich, Kunst und Tiermedizin“, sagt sie. Ihr Vater meinte damals, sie solle doch lieber „das Sichere“ studieren, also entschied sie sich für Tiermedizin. Gemalt hat sie aber weiterhin, es blieb seit ihrer Schulzeit ihre große Leidenschaft. Eine andere Leidenschaft, die Liebe, trug sie für einige Jahre in die Schweiz. Dort bekam sie auch ihre Kinder. Seit 2011 lebt die gebürtige Velberterin wieder in Deutschland. Und warum in Kleve? „An den Niederrhein zog es mich wegen der Landschaft, der Menschen und auch wegen der Nähe zu meiner Familie.“ Ihre beiden Kinder sollten mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, ländlich aufwachsen – da passte Kleve gut.

Das Atelier in der Laube

Eine ehemalige Laube hinter ihrem Wohnhaus rüstete sie zum Atelier um – mit neuen Wänden, großen Fenstern, höherer Decke und Heizung. Dort malt sie jetzt, momentan häufiger als sonst, aber auch in normalen Zeiten bestimmt jeden zweiten Tag für einige Stunden. „Ich vergesse da manchmal die Zeit“, erzählt sie. Kann also sein, dass es Nacht wird im Atelier. Zumal sie für ein Bild schon an die 20 bis 40 Stunden braucht, bis es fertig ist. „Das Malen macht mich glücklich“, hat Bettina Schröter-Glittenberg festgestellt.

Schnappschüsse mit dem Fotoapparat

Neben Beruf und Familie hat sie immer wieder Unterricht genommen und sich weitergebildet. Und ist auch immer wieder auf neue Themen und Stile gestoßen. Momentan verarbeitet sie Schnappschüsse, die sie draußen in der Welt mit dem Fotoapparat gemacht hat. Sie nimmt Ausschnitte daraus, vergrößert sie, verfremdet sie, baut sie um. „Echte Personen, die auf dem Foto sind, kann man auf dem Bild keinesfalls wiedererkennen“, beteuert sie. Dafür Menschen, die ganz einfach menschlich sind, allzumenschlich und alles andere als perfekt. Zum Schmunzeln eben.