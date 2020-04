Emmerich: Gymnasium führt zum Auftakt Maskenpflicht ein

Gut gewappnet sieht sich das Willibrord-Gymnasium für den am Donnerstag startenden Unterricht für die 66 Abschlussschüler. Das versichert Schulleiter Stephan Bieke: „Wir haben uns zwei Ziele gesetzt. Oberste Priorität hat die Gesundheit der Schüler und der Kollegen. Und wir wollen den Schülern in dieser Ausnahmesituation ein möglichst gutes Lernangebot machen und sie auch emotional beruhigen. Entsprechende Maßnahmen haben wir ergriffen.“

Das Gymnasium führt eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände ein. „Wir fahren zweigleisig: Zum einen haben wir an alle appelliert sich selbst zu versorgen. Zum anderen haben wir im Austausch mit dem Schulträger ausreichend Masken organisiert. Eine Versorgung für alle ist garantiert.“ Der Bürgermeister hat 400 Einmalmasken fürs Gymnasium und 600 für die Gesamtschule organisieren können.

Nur noch Einbahnstraßen im Willibrord-Gymnasium

In puncto Hygiene kann Bieke versichern, dass ausreichend Desinfektions- und Reinigungsmittel vorhanden seien. In allen Räumen. Die täglich mehrfache Reinigung sei ebenfalls gesichert. Die Räume werden ebenfalls regelmäßig durchgelüftet.

Der Alltag werde so organisiert, „dass möglichst wenige Personen gleichzeitig an einem Ort sind“, so Bieke. Die Wege wurden markiert: Das Willibrord-Gymnasium hält nun „Einbahnstraßen“ vor. Die Schüler betreten die Schule auf der einen Seite und gehen auf der anderen Seite wieder hinaus.

Die Kurse je Prüfungsfach starten zeitversetzt

Die einzelnen Lerngruppen werden zu unterschiedlichen Zeiten einbestellt. So beginne etwa der eine Kurs für Prüfungsfach X um 8 Uhr, der nächste um 8.30 Uhr etc: „Jede Gruppe kommt zu festgelegten Zeiten“, schildert Bieke.

In den Räumen gilt eine fest vorgegebene Sitzordnung. In keinem Raum sollen sich mehr als zwölf Personen aufhalten. Ist eine Lerngruppe größer, wird sie geteilt und von zwei Lehrern betreut; Fachlehrern, wie Bieke betont. Nach zwei Zeitstunden gehen die Schüler – ebenfalls versetzt – in die Pause, sodass auch keine unnötige Begegnung stattfindet.

Trotz Lehrerausfall stehen abiturerfahrene Fachlehrer für jede Gruppe bereit

Die Lehrer stehen für Rückfragen zur Verfügung und stellen Material bereit – was auch für die Schüler gilt, die zuhause lernen. Ohnehin habe man bisher positive Resonanz für das Lernen auf Distanz bekommen. Man sei in einem guten Austausch.

Wie steht’s um die personelle Situation des Kollegiums? „Es gibt reichlich Ausfälle, etwa weil Kollegen den Risikogruppen angehören“, verrät Bieke, „aber es ist uns gelungen für alle Gruppen Fachlehrer mit Abiturerfahrung finden zu können“.

Auch die Notbetreuung der Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, sei gesichert. Auch hier könnten die nötigen Abstände eingehalten werden. Bieke geht davon aus, dass mit der Ausweitung der systemrelevanten Berufe, nun auch mehr Kinder zur Betreuung kommen könnten: „Bisher ist es überschaubar. Ich sehe uns aber in der Pflicht, hier die Familien auch zu unterstützen.“

Gesamtschule veröffentlicht Zehn-Punkte-Plan auf der Internetseite

Die maximal 183 Zehntklässler der Gesamtschule Emmerich werden ab Donnerstag allein am Standort Grollscher Weg beschult. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

An der Gesamtschule bereitet man sich auf den Besuch von 183 Zehntklässlern vor. Diese werden allein im Gebäude Grollscher Weg beschult. Erziehungsberechtigte, deren Kinder nur zuhause lernen sollen, müssen dies per Mail an die Schule und den Klassenlehrer kommunizieren.

Auf der Internetseite stehen ausführliche Informationen. Hier wird empfohlen sich zum Beispiel durch das Tragen einer Maske zu schützen. Ferner wird ein Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, den die Schüler befolgen sollen. Dabei geht es um die Raumzuweisung, um das Abstand halten auch auf dem Schulweg, welche Materialien sie mitbringen sollen, wann welche Fächer unterrichtet werden, welche Lernziele es gibt und mehr.

Genaues Prozedere für die Ankunft an der Schule

Zwischen 8.40 und 8.55 Uhr sollen die Schüler sich am Eingang einfinden, die Abstandszeichen am Boden beachten, sich an der Eingangstür die Hände desinfizieren und dann zu ihrem Raum gehen. Im Klassenraum können die Schüler einen Tisch wählen und müssen dann ihren Namen aufs Klebeband schreiben. Von 9 bis 11.51 Uhr wird in der Schule gelernt, von 13.30 bis 14.30 Uhr zuhause.

Die Lerngruppen werden halbiert und verbleiben in ihrem Raum, die Fachlehrer wandern. Fürs Lernen zuhause gilt, dass man nur allein im digitalen Austausch mit dem Lehrer, eventuell mit Mitschülern lernt.

Grundsätzlich besser zu Fuß, mit Fiets oder Roller zur Schule kommen

Pausen auf dem Schulhof fallen weg. Stattdessen gibt es Ruhezeiten beim Fachlehrerwechsel. Geregelt ist auch, welche Schüler welche Toiletten nutzen können. Hierbei und generell sind Hygienevorschriften einzuhalten (auch von Rauchern!). Wasserspender stehen bereit, ansonsten sind Snacks und Getränke mitzubringen.

Bei Unterrichtsschluss sollen die Schüler in dieser Reihenfolge direkt nach Hause gehen: Busschüler, Rollerfahrer, Fußgänger, Radfahrer. Es wird grundsätzlich für alle Schulen in Emmerich und Rees empfohlen den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller einzuhalten. Und auch beim Abstellen die Mindestabstände einzuhalten.