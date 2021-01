Emmerich: Mit Diks und Becker wird Remax rechtsrheinisch

Johannes Diks, links, und Armin Becker fokussieren sich für Remax Immobilien auf den rechtsrheinischen Raum, sprich Emmerich und Rees. In Emmerich wird das Duo dann auch im Frühjahr ein eigenes Büro in der Innenstadt eröffnen.

Armin Becker hatte klare Vorstellungen von seiner Lebensplanung. Der Hüthumer wollte eigentlich mit Mitte 50 noch einmal einen neuen beruflichen Weg einschlagen. Doch durch Corona wurde diese Planung über den Haufen geworfen. Wie viele andere ging der 47-Jährige im vergangenen Jahr in die Kurzarbeit.

Vertriebsleiter bei einem Hersteller für Schnellverschlusskupplungen

Dies bedeutet Zeit daheim. Und Zeit zum Nachdenken. "Meine Tochter macht nächstes Jahr Abitur, gefühlt ist es aber so, dass sie gestern noch mit der Schultüte vor mir stand. So habe ich erst mal gemerkt, wie viel man zu Hause eigentlich verpasst", sagt Becker, der zuletzt als Vertriebsleiter bei einem Hersteller für Schnellverschlusskupplungen tätig war. Dienstfahrten im gesamten deutschsprachigen Raum gehörten zum Job dazu. 70 bis 80 Hoteltage im Jahr waren keine Seltenheit.

Also nutzte er die Gunst der Stunde. Er steigt in das Immobiliengeschäft ein. Mit einem prominenten Partner. Ex-Bürgermeister Johannes Diks und Armin Becker werden nun als Immobilienmakler für Remax den rechtsrheinischen Raum beackern, sprich ihren beruflichen Fokus auf Emmerich und Rees legen.

Büro soll Anfang Mai in Emmerich an den Start gehen

Dabei kommt dem Duo zu Gute, dass sie neben einem vorhandenen persönlichen Netzwerk die Gepflogenheiten und Befindlichkeiten am unteren Niederrhein exzellent kennen. "Das Problem ist ja, der Emmericher möchte nicht nach Kleve und der Klever nicht nach Emmerich", sagt Becker pointiert. Deshalb werden auch Nägel mit Köpfen gemacht. Remax bekommt ein eigenes Büro in Emmerich. Anvisiert ist, dass die Eröffnung Anfang Mai erfolgen soll. Es laufen aktuell noch Verhandlungen, doch so viel sei verraten, dass Büro soll in der Emmericher Innenstadt zu finden sein. "Darüber hinaus deckt das Büro in Kleve uns den Rücken mit einem Vertriebsteam von 15 Partnern beziehungsweise Mitarbeitern", so Becker.

In Kleve seit 2013

Die Immobilienbranche war für Becker nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Denn seit längerem wirbt Sascha van Bentum, der mit Thomas Dammers im Jahr 2013 Remax in Kleve eröffnet hat, um die Dienste des Hüthumers. "Ich habe mich gegen die Avancen lange erfolgreich gewehrt", gibt Becker mit einem Schmunzeln zu. Doch schließlich erfolgte das Umdenken und der 47-Jährige stürzt sich mit Feuereifer in seine neue Aufgabe: "Der Umgang mit Menschen ist genau mein Ding."

Chinesisches Restaurant an der Reeser Straße steht zum Verkauf

Um es klar zu sagen, Remax betritt in Emmerich keineswegs Neuland. So wurden etwa die Verkäufe des alten Obi-Geländes und der Palettenfabrik abgewickelt. Auch aktuell gehören neben Einfamilienhäusern einige größere Objekte in Emmerich zum Portfolio, etwa das chinesische Restaurant an der Reeser Straße oder die alte Molkerei in Borghees.

>>> Das ist Remax

Bei Remax handelt es sich um das fünftgrößte Franchiseunternehmen der Welt. Seit 40 Jahren ist das Unternehmen am Markt vertreten und dabei in über 100 Ländern präsent. Für Remax sind rund 130.000 Makler weltweit tätig.

Remax verfügt im Kreis Kleve über eine Datenbank mit 18.000 Suchkunden. Als Pluspunkt wird mit dem digitalen Bieterverfahren „DAVit“ geworben, bei dem Interessenten auf der Website wie bei einer Auktion ihre Gebote abgeben. "Das ist dann ein komplett transparenter Vorgang", erläutert Armin Becker.