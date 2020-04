Emmerich: PAN stellt seinen Jahresplan wegen Corona um

Die Türen sind zwar geschlossen. „Aber unser Team ist natürlich trotzdem aktiv“, sagt Reimund Sluyterman. Der Vorsitzende des PAN e.V. weiß um die derzeitige Situation, „die ihresgleichen sucht“. Auch wenn er und sein Team die Kunstinteressierten derzeit nicht in der Ausstellung treffen kann, „so können wir sie auf den verschiedenen digitalen Plattformen treffen“.

Auf Facebook und Instagram zum Beispiel. Aber eben auch auf der eigenen Internetseite. „Und hier können wir unseren Kulturfreunden auch ein wenig Einblicke ins PAN geben und ihnen weiterhin Kunst zeigen“, freut sich Sluyterman. Denn auf der Seite des PAN ist etwa ein 3D-Rundgang hinterlegt, der zum Beispiel die vergangene Ausstellung zum Leben von Heiner Schlesing zeigt.

Neuer Jahresverlauf steht

Natürlich hat das emsige PAN-Team schon verschiedene Szenarien im Hinblick auf neue Eröffnungstermine durchgespielt. „Ich halte es eigentlich auch für möglich zu öffnen, und die Besucher mit entsprechendem Abstand durchs Museum zu führen“, so Sluyterman. Doch es fehle einfach weiterhin die rechtliche Grundlage.

Daher hat das PAN den Jahresverlauf 2020 neu geplant. In der Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation wieder ein wenig entspannt. „Ich habe bereits zu allen Künstlern Kontakt aufgenommen und Absprachen gemacht“, so Sluyterman. Die aktuelle Ausstellung „Gartenträume – Plakatkunst von Mucha bis Staeck“ ist nun erst einmal verlängert bis 15. August.

Ein Vorgeschmack auf 2021 wird gegeben

Die ART’PU:L Emmerich sollte 2020 nun eigentlich vom 28. bis 30. August stattfinden. Ob dies nun mit dem neuen Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August so kommt, ist noch nicht ganz geklärt. „meins deins keins“ mit Werken von Janina Musiałczyk und „Die Kunst der kleinen Form“ von Hanna Nast (1938-2015) sollen voraussichtlich am 19. September Vernissage feiern und bis Ende des Jahres im PAN zu sehen.

Einen Blick ins nächste Jahr gibt das PAN auch: Plakate aus der Sammlung Ernst und Ursel Müller werden – natürlich auch wieder voraussichtlich – Anfang Januar 2021 in dem Plakatmuseum an der Agnetenstraße in Emmerich gezeigt.

Neue Ausstellungen werden vorbereitet

Apropos Sammlung: In dieser ist etwa momentan auch weiterhin Christiane van Haaren aktiv. Fast jeden Tag ist die Hüthumerin dort, „denn die Ausstellungen nach Corona wollen auch vorbereitet werden“, so van Haaren.

Auch Ehrenamtliche – unter Berücksichtigung der Auflagen – sind im PAN unterwegs. „Vor allem auch im oberen Bereich“, so Sluyterman. Dieser bereitet ihm nämlich ein wenig Sorgen. Im Bistrobereich und dem Multifunktionssaal wird momentan viel gewerkelt. Denn derzeit gibt es dort keine Veranstaltungen. Gerade das bereitet Sluyterman ein wenig Sorgen. Doch da müsse man eben durch.

„Wir machen das Beste draus und bessern viel aus“. Damit eben nach der Coronakrise das PAN mit seinen Veranstaltungen und Kunst wieder voll durchstarten kann.