Erstkommunion in Kleve: Zwölf Kinder wollen vor den Ferien

Kleve. Zwölf Kinder wollen in der Klever Gemeinde St. Willibrord vor den Ferien die Kommunion feiern. Mit den übrigen 62 Familien will die Pfarrei reden

Da es mit den Abstandsregeln erheblich weniger Sitzplätze in den Kirchen gibt, sind mit den Familien vor Ort separate Erstkommuniontermine abgesprochen worden. Im Vorfeld ist jede einzelne Familie nach ihren Wünschen befragt worden. Der Pfarrei St. Willibrord und dem Seelsorgeteam ist es wichtig, den unterschiedlichen Familien individuell gerecht zu werden. Zwölf von insgesamt 62 Familien haben sich gewünscht, vor den Sommerferien das Erstkommunionfest zu feiern und so gibt es in St. Willibrord ab dem 31. Mai Erstkommuniongottesdienste mit zwei oder drei Familien.

Die Termine in St. Willibrord werden auf der Homepage veröffentlicht

Die Termine und Namen der Kinder sind auf der Homepage veröffentlicht. Mit allen anderen Familien wird anschließend wieder Kontakt aufgenommen und das weitere Vorgehen abgesprochen. Die Gemeinde bittet um Verständnis dafür, dass die Erstkommunionfeiern in diesem Jahr nicht in den Gemeindegottesdiensten und damit öffentlich stattfinden können – die Gruppe wäre zu groß.

Alle Familien waren am Tag ihres ursprünglich vereinbarten Erstkommuniontermins der Einladung in die Kirche gefolgt. Für jedes Kind brannte eine Kerze.