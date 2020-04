Familie aus Bedburg-Hau durch Autokratzer hart getroffen

Bedburg-Hau. Janina Schoemakers ist richtig verärgert. Die junge Mutter von drei Kindern aus Bedburg-Hau ist ein Opfer des Autokratzers. 66 Autos hatte ein 28-jähriger Mann am Dienstag in Bedburg-Hau, Kleve und Kalkar zerkratzt. Darunter befanden sich auch zwei Wagen von Janina Schoemakers: „Wir haben einen Schaden von 3000 Euro. Das ist für uns richtig viel Geld. Wir müssen jetzt an anderen Sachen sparen“, erzählt sie.

Das trifft die Familie hart: Starke Schäden an zwei Autos

Bemerkt hatte sie den Schaden am Mittwochvormittag. Zwei „Smileys“ hatte der 28-Jährige auf die Kühlerhauben geritzt. Die Familie Schoemakers besitzt einen Hyundai ix35 und einen Chevrolet Kalos. „Den kleinen Wagen lassen wir nicht reparieren, das geht finanziell einfach nicht“, sagt sie.

Mit einem Schraubenzieher wurden die Kühlerhauben beschädigt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Überhaupt ist die Familie gerade arg gebeutelt: „Mein Mann lag zehn Tage mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus (kein Covid-19), kommt nach Hause und dann so etwas.“ Für sie sei das Jahr gelaufen. Denn durch die lange Krankheit falle man auch aus der Lohnfortzahlung. „Läuft bei uns“, sagt sie und schiebt noch einige verärgerte Bemerkungen über den 28-Jährigen hinterher.

Gibt es noch Geld vom Verursacher?

Richtig sauer ist man auch bei Visser & Scheers. Beim Autohändler auf der Kalkarer Straße wurden 18 Gebrauchtwagen zerkratzt. „Wir bleiben auf einen Schaden von 10.000 bis 12.000 Euro sitzen. Und das alles wegen so einem Vollpfosten“, ärgert sich der Firmenchef. Die Schäden seien enorm, teilweise sei das Blech nach innen gedrückt worden, so dass neue Kühlerhauben bestellt werden müssen. Versichert sei man gegen solche Schäden nicht: „Das ist Vandalismus“, sagt Scheers. Dass sie Geld vom Verursachen erhalten werden, glauben weder Schoemakers noch Scheers. „Der hat doch nichts. Der stellte sich jetzt doof und kommt quasi ungeschoren davon“, meint Janina Schoemakers.

Mann kam in die Psychiatrie

Wie berichtet, hatte am Dienstag ein 28-Jähriger in Kleve und Bedburg-Hau 66 Autos zerkratzt. Eine Zeugin beobachtete den Mann. Daraufhin konnten die Polizeibeamten eine Fahndung einleiten. Sie suchten im näheren Umfeld nach dem Täter und wurden wenig später an einem Supermarkt an der Gocher Straße fündig: Hier war der 28-Jährige kurz zuvor auch noch als Ladendieb aufgefallen. Die Polizeibeamten brachten den Mann daraufhin auf die Wache, wo er alle Straftaten zugab. Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde er schließlich durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.