Die FDP will keine weiteren öffentlichen Gelder für den Flughafen zur Verfügung stellen. Zunächst müsse ein schlüssiges Betriebskonzept vorliegen.

Kommunale Wirtschaft FDP im Kreis Kleve mit Kritik am Flughafen Weeze

Die Liberalen im Kreis Kleve haben den Landtagsabgeordneten Stephan Haupt als Kreisvorsitzenden auf ihrem Parteitag im Kevelaerer Bühnenhaus bestätigt. Er erhielt 95 Prozent der Stimmen. Auch der Flughafen Weeze stand zur Debatte. Der FDP-Kreisverband stellt die Wirtschaftlichkeit in Frage. Auch müssten die Eigentumsverhältnisse nach einer etwaigen Beendigung des Flugbetriebs geklärt und die Gemeinden an einer Nachfolgenutzung beteiligt werden. Die Liberalen sprechen sich gegen jede weitere Bereitstellung von finanziellen Mitteln aus öffentlichen Haushalten aus, sofern kein schlüssiges Betriebskonzept vorgelegt werde.

Seit zwei Jahren führt der 50-Jährige nun die Partei. „Wir stehen als FDP vor sehr wichtigen 100 Tagen. Ich bin sehr stolz, dass wir Liberale als Einheit in den Kommunalwahlkampf ziehen“, sagte Stephan Haupt.

Als FDP-Vorsitzender bestätigt: Stephan Haupt Foto: Evers

Auch seine Stellvertreter Ben Dinklage und Kay Ehrhardt gehören dem Vorstand weiterhin an. Zum Schatzmeister wählten die Liberalen Jan Itrich. Komplettiert wird der Vorstand von Jens Auerbach als Schriftführer sowie den Beisitzern Maarten Oversteegen, Dorrit Klapdor und Lucas van Stephoudt.

„Das Leitbild für eine starke Zukunft im Kreis Kleve“

Zudem wählte die FDP ihre Kandidaten für die Wahlbezirke und verabschiedete ihr Wahlprogramm unter dem Titel „Das Leitbild für eine starke Zukunft im Kreis Kleve“. „Wir sind davon überzeugt, dass ein geeinter Kreis Kleve mehr ist als die Summe von 16 Gemeinden. Wir haben in der Corona-Krise feststellen müssen, dass mehr Koordination des Kreises in den Bereichen der Gesundheitsversorgung dringend notwendig ist. Die Zeiten, in denen sich die Kreisverwaltung reflexartig nicht zuständig fühlte, müssen der Vergangenheit angehören“, sagte Ralf Klapdor, Kreis-Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat.