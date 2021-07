Förderverein für Bedburger Begegnungspark gegründet

Bedburg-Hau. Zehn Bürgerinnen und Bürger aus Bedburg-Hau trafen sich jetzt auf der LVR-Festwiese zur Gründung eines Fördervereins für den Begegnungspark.

Zehn Bürgerinnen und Bürger aus Bedburg-Hau trafen sich am Sonntagmorgen auf der Festwiese der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Unter dem Motto „Genesen, genießen, gestalten“ gründeten sie den Förderverein „Bedburger Begegnungspark“. Dr. Charlotte Giesbers Reijngoudt, die 2. Vorsitzende des Vereins, erklärte zu den Motiven der Vereinsgründer: „Das Klinikgelände in Bedburg-Hau bildet das Herz der Gemeinde, umrandet von den sieben Ortschaften. Die Schönheit und Einzigartigkeit des Geländes kann ein Anziehungspunkt für alle Menschen werden, egal ob Familien mit Kindern, Senioren, Patienten, Menschen mit Behinderung, Studenten oder Touristen.“

Ziel der Vereinstätigkeit ist, das Gelände zu einer lebenswerten Umgebung zum Genesen, zum Arbeiten, zum Wohnen und zum Entspannen zu entwickeln, wobei die Zukunft gestaltet und Bestehendes erhalten bleiben soll. Eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, der LVR-Klinik, den künftigen Eigentümern des Nordteils sowie dem Theater „mini-art“ und dem Kunstlabor „Artoll“, aber vor allem den Bürgern sei für die Weiterentwicklung des Geländes von großer Bedeutung.

„Unser gemeinsames Anliegen ist, dieses einzigartige Gelände für die Zukunft zu erhalten und für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen“, sagt Charlotte Giesbers-Reijngoudt. Mit der Gründung eines Fördervereins sollen engagierte Menschen zusammengeführt werden, mit dem Ziel, das heutige Potenzial des kulturellen und sozialen Angebotes zu vereinen, stärken, ergänzen und erweitern. Das Potenzial stecke in der einzigartigen Natur, den Kulturangeboten, Gebäuden wie Museum, Gesellschaftshaus, Kirche und Café Casablanca aber auch der Minigolfanlage, dem Sinnesgarten und der Festwiese. Ideen werden zurzeit entwickelt. Es geht um Veranstaltungen wie Feste, Märkte und Ausstellungen, Informations-, Sport- und Spielangebote. Dazu gehört aber auch die Beachtung der LVR-Klinik als Gesundheitseinrichtung und ihre Geschichte im Spiegel der Gesellschaft.

Bei allen Überlegungen spielen Umwelt und Natur eine bedeutende Rolle. Mara Pleschinger (1. Vorsitzende) und Alfred Derks (Schatzmeister) sind nach vielen Gesprächen optimistisch, was die finanzielle Förderung und eine wachsende Zahl an Mitgliedern betrifft, die in Arbeitsgruppen Ideen entwickeln sollen, mit anpacken oder einen finanziellen Beitrag leisten.

Vereinsadresse: Tannenforst 16, 47551 Bedburg-Hau, 02821/898897, info@bedburger-begegnungspark.de, www.bedburger-Begegnungspark.de

