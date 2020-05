Förderverein Rhein-Waal will Studierenden helfen

Kleve. Der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und die Sparkasse Rhein-Maas wollen Studierenden in existenzieller Not helfen.

Das Deutschlandstipendium erlaubt der Hochschule Rhein-Waal, Studierende zu fördern, die sehr gute Leistungen im Studium erbringen und darüber hinaus besonderes fachliches oder soziales Engagement unter Beweis stellen. Diese Förderung ist für den Studienerfolg von großer Bedeutung, denn so können sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten voll auf ihr Studium konzentrieren. Ein Jahr lang erhalten sie monatlich 300 Euro. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung übernimmt davon die Hälfte; die andere Hälfte wirbt die Hochschule bei privaten Fördererinnen und Förderern ein.

Deren Zahl wächst stetig. Tatkräftig unterstützt wird die Hochschule dabei unter anderem vom Förderverein der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve. Auch in diesem Jahr wird die Hochschule deshalb wieder das Deutschlandstipendium vergeben können. Der Förderverein Campus Cleve stellt 5400 Euro bereit. Die Sparkasse Rhein-Maas beteiligt sich mit 9000 Euro. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Studierenden an der hiesigen Hochschule zu unterstützen“, erklärt Wilfried Röth, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Rhein-Maas. Darüber hinaus bietet der Corona-Hilfsfonds der Hochschule Rhein-Waal eine weitere finanzielle Hilfe für Studierende. Gemeinsam mit dem Förderverein Campus Cleve und dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) ins Leben gerufen, soll der Fonds Studierenden der Hochschule helfen, die angesichts der Corona-Pandemie in eine finanzielle Notlage geratenen sind. Über den AStA können sie nicht rückzuzahlende Zuschüsse zum Lebensunterhalt in Höhe von 250 Euro beantragen.

Viele Studentinnen und Studenten stehen in der Coronakrise vor großen Problemen

„Unsere Studierenden finanziell zu unterstützen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Wegen der Corona-Pandemie stehen viele Studierende vor einer großen finanziellen Herausforderung, die wir gemeinsam meistern wollen“, sagt Hochschulpräsident Oliver Locker-Grütjen. Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer des Fördervereins ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass uns schon jetzt eine Vielzahl an Spenden erreicht hat und wir bereits einigen Studierenden unter die Arme greifen konnten.“