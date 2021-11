Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve stellt Konzepte vor

Kleve. Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve öffnet seine Pforten: Am Montag, 22. November, gibt es einen ersten Info-Abend.

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Kleve öffnet seine Pforten: Am Montag, 22. November, um 19 Uhr, sind alle interessierten Eltern eingeladen, sich über den gymnasialen Bildungsgang, die pädagogischen Konzepte sowie die Möglichkeiten im Übermittag-Bereich der Schule zu informieren, um eine gute Schulwahl für ihr Kind zu treffen. Es ist keine Anmeldung notwendig, es gelten die 3G-Regeln und die Maskenpflicht. Der Einlass ins Forum der Schule beginnt ab 18.30 Uhr.

In Fachbereiche hineinschnuppern

Die Viertklässler können am Freitag, 3. Dezember, oder am Samstag, 4. Dezember, in verschiedene Fachbereiche hineinschnuppern und diese näher kennenlernen. Sie werden dabei von Lehrern und Schülern kompetent begleitet und können alle Fragen stellen, aber am Ende auch selbst ein paar Fragen beantworten: Wie begrüßt man einander in den Sprachen, die am Stein gelernt werden können? Welche Stoffe sind magnetisch? Was kann ich aus einem Stein zaubern? Und welche Farbe hat eigentlich genau Rotkohl?

Eltern dürfen ihre Kinder selbstverständlich begleiten und haben auch hier die Möglichkeit, Informationsangebote wahrzunehmen. Bei Interesse ist eine Anmeldung über die Schulhomepage unter www.stein.kleve.de oder das Sekretariat, 02821/72950, möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden vier Zeitfenster angeboten.

Bei dieser Veranstaltung gelten die 3G-Regeln und die Maskenpflicht.

