Frühschoppenzug Kranenburg fällt auch aus !

Kranenburg. Auch krunekroane sind wie die anderen betroffenen Vereine „unendlich traurig“. Aber Sicherheit geht vor.

Die Nachricht der Kranenburger Karnevalsgesellschaft Krunekroane ging um 9.15 Uhr raus: Der Frühschoppenzug wurde aufgrund der Wetterlage abgesagt! Aber das Bürgerhaus öffnete wenigstens um 11.30 Uhr. „Genau wie alle anderen betroffenen Vereine sind wir unendlich traurig und hätten so gerne eure Wagen und Kostüme gesehen und mit euch gefeiert. Sicherheit geht aber vor und wir würden uns freuen den ein oder anderen dafür im Bürgerhaus zu sehen. Danke für euer Verständnis und passt auf euch auf!“ schrieben die Verantwortlichen der Krunekroane. Zu spät kam die Nachricht für jene vielen Fußgruppen, die sich bereits morgens um 7 Uhr ab Kleve auf den Weg durch den Regen nach Kranenburg gemacht hatten Bereits am Samstag waren der Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau und auch der in Emmerich abgesagt worden.