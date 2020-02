Goch. Zwei Autos stießen auf der B9 in Höhe Industriering in Goch zusammen. Ein 49-jähriger Mann aus Bedburg-Hau übersah beim Abbiegen einen VW.

Fünf Personen in Goch nach Unfall auf der B9 leicht verletzt

Am Samstagmittag, fuhr gegen 12:10 Uhr eine 55jährige Autofahrerin aus Dortmund mit ihrem roten VW die A57 runter auf die B9 in Richtung Kleve. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 49jähriger Fahrer aus Bedburg-Hau mit seinem weißen Mercedes, der an der Einmündung B9/Industriering nach links in den Industriering abbiegen wollte. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden VW und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Im Mercedes saß, neben dem Fahrer, ein zwölfjähriges Kind. Im VW saßen zwei weitere Mitfahrer, 24 und 31 Jahre alt. Alle fünf Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit.