Für die Hochzeit in Goch ist der Pavillon am See gefragt

Zahlreiche Veränderungen haben im vergangenen Jahr im Haus am See – GochNess stattgefunden. Neben Umbauarbeiten im Außen- und Innenbereich des Gebäudes erhält das Team seit Dezember 2019 Unterstützung von Christina Witjes als externe Eventplanerin.

Christina Witjes Foto: Thomas Momsen

Christina Witjes hat technisches Management und Marketing studiert und wurde beauftragt, den Veranstaltungsbereich zu entwickeln. Sie ist direkte Ansprechpartnerin für die Gäste und kann sie aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der PR- und Eventplanung professionell bei der Planung und Durchführung ihrer Veranstaltungen unterstützen. Darüber hinaus ist sie für die Konzipierung, Planung, Umsetzung und Entwicklung eigener Veranstaltungen im Haus am See verantwortlich.

Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten wurden in Abstimmung mit dem laufenden Betrieb vorgenommen. Dadurch war es möglich, sowohl bestehende Buchungen durchzuführen als auch neue Termine anzunehmen und eigene Veranstaltungen aufleben zu lassen. „Wir waren sehr zufrieden mit der Entwicklung der Auftragslage für 2020 und 2021“, bestätigt Christina Witjes. „Leider sind natürlich auch wir von den kontaktreduzierenden Maßnahmen der Landesregierung NRW betroffen.“

Seit dem 17. März sind Zusammenkünfte in Freizeiteinrichtungen untersagt, wodurch aktuell keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden dürfen. „Dies war natürlich nach den vorangegangenen erfolgreichen Veranstaltungen und der großen Vorfreunde auf die kommende Hochzeitssaison ein schmerzlicher Rückschlag, der aber zur Eindämmung der Corona-Pandemie absolut unumgänglich ist. Wir unterstützen die Entscheidungen der Landesregierung NRW in vollem Maße.“, so Carlo Marks, Geschäftsführer vom Haus am See - GochNess.

Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes für den Pavillon geht trotz Corona weiter

Auch wenn in den Räumlichkeiten derzeit keine Gäste feiern dürfen, geht die Umsetzung des Gesamtkonzeptes weiter. Wie bereits angekündigt, ist der Seeanschluss abgeschlossen, wodurch ein traumhafter Ausblick auf den See entstanden ist. Damit dieser in vollem Umfang bei den Feierlichkeiten erlebt werden kann, wurde in den vergangenen Wochen ein zweites Highlight umgesetzt: Direkt am See wurde ein großzügiger, weißer Hochzeitspavillon errichtet.

„Immer mehr Hochzeitspaare fragen bei uns an, ob auch die Trauzeremonie bei uns stattfinden kann“, erklärt Christina Witjes. „Aufgrund dieser steigenden Nachfrage haben wir uns entschlossen, einen einzigartigen und romantischen Hochzeitspavillon zu errichten.“ Direkt mit offenem Blick am See GochNess gelegen, können die Brautpaare eine emotionale und natürliche Trauung erleben. Der weiße, romantische Hochzeitspavillon bietet mit knapp 28 Quadratmetern ausreichend Platz für das Brautpaar, ihre Trauzeugen sowie dem Trauredner und Standesbeamten. In angelegten Abschnitten vor dem Pavillon findet auf weißen Stühlen die Hochzeitsgesellschaft Platz. „Wir freuen uns sehr, unseren Brautpaaren neben einer vielseitigen Feier-Location auch einen festlichen Rahmen für individuelle Trauzeremonien direkt am See ermöglichen zu können“, sagt Carlo Marks.

Neben den Trauzeremonien kann der neue Pavillon auch für einen Sektempfang oder als einzigartiges Fotomotiv genutzt werden. Auch das Lichtkonzept des Pavillons in den Abend- und Nachtstunden ist ein großes Highlight. Zusätzlich zu den freien Trauzeremonien sind künftig in Zusammenarbeit mit dem Standesamt Goch auch standesamtliche Trauungen im Hochzeitspavillon möglich, wenn das Haus am See – GochNess als Location für die Feier gebucht wurde. Sollte dies wetterbedingt nicht möglich sein, gibt es die Möglichkeit innerhalb der Räumlichkeiten auszuweichen.

„Mit dem Hochzeitspavillon am See und der Möglichkeit der standesamtlichen Hochzeit direkt an der Location, in der gefeiert wird, bietet das Haus am See - GochNess etwas Neues und in der Gegend Einzigartiges“, betont Carlo Marks. „Wir freuen uns, wenn wir unsere Gäste nach der Corona-Krise wieder begrüßen dürfen und die ersten Trauungen im neuen Hochzeitspavillon stattfinden werden!“

Interessenten an einer Hochzeits- oder Geburtstagsfeier, an einem Vereinsfest oder einer anderen Veranstaltung im Haus am See – GochNess, sollte sich ans Team wenden.

Haus am See - GochNess, Klosterweg 136. feiern & tagen: Christina Witjes, . feiern@hausamsee-gochness.de, tagen@hausamsee-gochness.de