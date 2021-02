In einer Videokonferenz wurde Doris Mann als Schulleiterin der Gaesdonck verabschiedet.

Bildung Gaesdonck: Abschied nach 17 Jahren am Internatsgymnasium

Goch. Doris Mann war seit 2014 Schulleiterin des bischöflichen Internatsgymnasiums in Goch, an dem sie insgesamt 17 Jahre lang gearbeitet hat.

Ein „Abschied auf Raten“ – so bezeichnet Doris Mann ihren Ruhestand. Denn auch nach ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wird sie in der nächsten Zeit ihrer Nachfolgerin in der Schulleitung des bischöflichen Internatsgymnasiums Collegium Augustinianum Gaesdonck, Sabine Schleede-Schmalz, zur Verfügung stehen.

„Bis sich das Gefühl einstellt, dass ich wirklich im Ruhestand bin, wird es wohl noch etwas dauern“, sagt die 63-jährige Doris Mann, die mit ihrem Mann in Winnekendonk lebt. 17 Jahre lang hat sie an der Gaesdonck gearbeitet, nach ihrem Referendariat am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern zunächst als Lehrerin für Mathematik und Chemie, ab 2011 dann als stellvertretene Leiterin. Mit der Umstrukturierung im Jahr 2014 wurde sie Schulleiterin, neben dem Direktor und dem Leiter des Internats.

„Die Zeit auf der Gaesdonck habe ich immer als ein großes Glück empfunden“

Auch in dieser Zeit unterrichtete sie weiter und betreute zuletzt Schülerinnen und Schüler in Mathematik. „Ich bin erst relativ spät in den Lehrerberuf eingestiegen und habe mich vorher um die Erziehung meiner vier Kinder gekümmert“, berichtet sie. Eine Verbindung zur Gaesdonck hatte sie jedoch schon seit 1997 – da besuchte einer ihrer Söhne das Internatsgymnasium. „Die Zeit auf der Gaesdonck habe ich immer als ein großes Glück empfunden“, blickt sie nun zurück und lobt das Gemeinschaftsgefühl.

Einiges habe sich in den vergangenen 17 Jahren verändert. „Die Mathematik ist heute anwendungsorientierter“, nennt sie ein Beispiel. Und auch in der Technik habe sich viel getan: „Heute haben alle Lehrer Tablet-Computer und in den Klassenräumen gibt es große Bildschirme anstelle von Tafeln. Und auch der Umgang der Schüler mit der Technik ist ganz anders geworden“, sagt Doris Mann.

In ihrer Laufbahn habe sie viele schöne und auch einige herausfordernde Momente erlebt. „Bereut habe ich aber keinen einzigen Tag“, zieht sie zufrieden ein Fazit. Eine große Verabschiedung war aufgrund der Pandemie an der Gaesdonck noch nicht möglich, so blieb nur eine Videokonferenz.

Doris Mann sei stets „eine Lehrerin mit ganzem Herzen“ gewesen, betonte dabei Direktor Dr. Markus Oberdörster. Weihbischof Rolf Lohmann sagte: „Sie hat exzellente Arbeit geleitet und dabei die Gaesdonck nach vorne gebracht.“