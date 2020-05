Georg Münker aus Uedem ist ein Mann für schräge Aufträge

Der Dipl.-Ing. Architekt Georg Münker hat in seinem Architekten-Beruf gerade mal ein Haus gebaut. Und das ist schon sehr lange her. „Aber es steht immer noch. Ich hatte es für meinen damaligen Chef entworfen und verwirklicht“, erinnert sich der Uedemer schmunzelnd. Nun – auch wenn’s bei diesem einen Haus geblieben ist, so wurde aus dem jungen Architekten Münker dennoch ein Planer, ein Macher, ein Gestalter und Erbauer. Aber auf etwas anderen Wegen. Und einer, der eine besondere Beziehung zum Fernsehen und der Sendung „Wer wird Millionär?“ hat. Im Gespräch mit der NRZ erinnert er sich.

Das Abitur auf einer Kollegschule nachgeholt

Vor 56 Jahren wurde Münker in Dahlbruch geboren. Der dann im Siegerland Aufgewachsene entschied sich erst für eine kombinierte bodenständige Ausbildung „Stahlbau-Schlosser und -Zeichner“ – ein Beruf, der ihn jahrelang über Wasser hielt, auch während des Studiums, für das er sich dann entschied. „Nachdem ich mein Abitur auf einer Kollegschule nachgeholt hatte, begann mein Studium an der Fachhochschule in Düsseldorf.“

Bereits während seines vollendeten Architekturstudiums und eines abgebrochenen Innenarchitekturstudiums entdeckte er seine Leidenschaft für den Bühnenbau. Denn das Fach Bühnenbild gab es auch während seines Studiums. „Ich hatte schnell Kontakt zu entsprechenden Leuten und habe für eine Kölner Firma Bühnenbilder erstellt“, erinnert sich der 56-Jährige gerne, der sein Studium vollständig selbst finanziert hat.

Aber nach seinem Architektur-Abschluss war der Beruf quasi „tot“. „Es gab keinen Job in der Branche. Nix“, so Münker. Darum landete er schließlich wieder bei der Kölner Firma und avancierte dort zum Veranstaltungstechniker, Bühnenbildner, Beleuchter. „Immer learning by doing“, lacht Münker.

Nur letzteres erlernte er dann doch noch einmal „richtig“ und absolvierte eine Ausbildung zum Oberbeleuchter. „Als solcher darf man dann auch TV-Studios ausleuchten“, erklärt er.

Gemacht hat er allerdings sehr viel mehr als das. So war er Bauleiter, besser Bühnenbauleiter für die Sendung „Wer wird Millionär“. Auch hat er für den Film „Krabbat“ im Bereich Bühnenbild gearbeitet – und für den Film „Falscher Bekenner“. Letzterer lief sogar bei den Filmfestspielen in Cannes 2005 – und Münker war dabei. „Ein Erlebnis“, erinnert er sich gerne. Davon gibt’s zahlreiche, die hier genannten sind nur einige wenige Beispiele von vielen.

Die Filmbranche ist ein Haifischbecken

„In der Filmbranche gibt’s leider immer wenig Geld“, klärt Münker auf. „Außerdem ist die Branche ein einziges Haifischbecken. Man muss immer etwas schneller schwimmen als die anderen. Sonst beißen sie dir in die Schwanzflosse.“

Dennoch überwiegen bei dem Uedemer die guten Erinnerungen, weil eben immer alles „irgendwie gut gelaufen“ ist. Als Gestalter und Beleuchter sowie Bauleiter hat er nicht nur für den Film gearbeitet. Viele Firmen buchen ihn, weil „ich schmerzfrei bin. Die fragen mich: ‚Georg, kannst du das?‘ Das sind oft schräge Aufträge im Bereich Gestaltung, Beleuchtung, Errichtung… schöne Projekte, die dann auch gut bezahlt werden.“

Der letzte große Auftrag liegt weit vor der Coronazeit. „Wir sollten für einen wirklich netten Künstler ein Riesen-Objekt aufbauen. 16 Tonnen Stahl, 60 Tonnen Beton. Eine Skulptur zur Eröffnung des Gotthard-Tunnels 2016.“ Ein Wahnsinns-Abenteuer. Denn der Stahl stammte aus Tschechien und sehr schlecht.

Münker und sein Team mussten alles neu verschweißen. Dann wurde das Objekt, das mit dem Licht spielte, auf die gekennzeichnete Fläche installiert. Aber als der Künstler kam, musste alles verschoben werden. „Also haben wir alles wieder zerlegt und neu geschweißt. Drei Wochen haben wir gebraucht, bis es fertig war“, lacht Münker, der den Auftrag als wirklich gelungen bezeichnet. „Davon lebe ich.“ Bislang.

Totentanz in der Coronazeit

Denn jetzt in Coronazeiten sieht das anders aus. „Das ist der komplette Totentanz. Ich habe nur einen Großkunden, der sich traut, Sachen für die Zeit danach vorzubauen“, verrät er.

Deswegen stürzt sich der heutige Objektkünstler und zurzeit noch verheiratete Vater eines erwachsenen Sohnes nun vermehrt auf die Arbeiten seiner Werkstatt. Die hat er im ehemaligen Postlager an der Lohstraße 4 (Hinterhof) in Uedem.

In das ehemalige Schusterstädtchen zog es den Motorrad- und Wohnwagenfan Münker 1994 erstmals. Dann zog er 2007 der damaligen Liebe wegen von Bergisch-Gladbach nach Uedem. Die Werkstatt an der Lohstraße hat er seit vier Jahren.

Mit seiner jetzigen Lebensgefährtin (aus Köln) plant er das sogenannte „Engel-Projekt“. „Wir haben eine hundert Jahre alte Bahnschwelle von der Boxteler Bahn. Daraus arbeiten wir die Podeste für stählerne Schutzengel – die kann man heute wirklich gut gebrauchen“, findet er. Also die Schutzengel. Aber sicherlich auch die Bodenhaftung und Beständigkeit, für die so passend sinnbildlich die uralte Bahnschwelle steht.

Wer mehr über Georg Münker und sein Schaffen wissen möchte, der ist an der Werkstatt (erst einmal mit dem gebotenen Abstand) gern gesehen: Atelier einzigARTig, Lohstraße 4, Uedem. Oder kontaktiert ihn im Netz unter Georg Münker und/oder Nicklasboe auf Facebook und Instagram.