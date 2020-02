Goch: 48 Jahre die gute Seele im Geschenkehaus Peters

Gaby Janssen erlebt am Montagnachmittag einen schweren Moment. Nach 48 Jahren und acht Monaten gibt sie den Schlüssel des Geschenkehauses Peters an ihre Chefin Karin Arntz zurück. Der Ruhestand wartet. Nie mehr wird sie früh morgens die Glastüren aufschließen. „Das fühlt sich unglaublich komisch an“, sagt Janssen. Die 63-Jährige gehört zum Inventar des Betriebs. Beinahe fünf Jahrzehnte half sie Kunden bei der Suche nach dem passenden Geschenk. „Gaby war immer pünktlich, immer zuverlässig und nie krank. Einen solchen Lebenslauf gibt es heute nur noch ganz selten“, sagt Arntz.

Die lange Historie „bei Peters“

Mit 15 Jahren bewarb sich Janssen bei „Peters“ als Verkäuferin – mit Erfolg. Und das in einer Zeit, in der vom heutigen Glanz der Präsente in herausgeputzten Glasvitrinen noch wenig zu sehen war. Damals führten Arntz’ Eltern Heinrich „Schmett“ und Dina Peters die Geschäfte. Vorne wurden im Laden Ofenrohre, Draht und Zitzengummis verkauft, hinten wurde in der Schlosserei geschmiedet, geschweißt und gelötet. Bis in die Siebzigerjahre wurden gar dort, wo die Belegschaft des Geschenkehauses heute ihren Rückzugsraum hat, Pferde mit Hufen beschlagen. „Dann hat es hier immer fürchterlich gestunken“, erinnert sich Gaby Janssen.

Ihr Herz schlug ohnehin eher für die kleinen und großen Aufmerksamkeiten des menschlichen Miteinanders. Im Haus der Geschenke gibt es alles, was gerne ausgepackt wird: Vasen, Bilder, Taschen und Dekoration, soweit das Auge reicht. „Egal, wer zu uns kommt: Wir finden schon das richtige Geschenk“, sagt Arntz. Dieses Gespür habe auch Janssen immer gehabt. „Es ist bis heute interessant geblieben, Menschen schöne Dinge zu verkaufen“, sagt sie. Dahinter aber stecke auch eine Menge Aufwand: Die Ware müsse bestellt, ausgepackt, dekoriert, präsentiert und verkauft werden. „Da kommt schon was zusammen, man darf das nicht unterschätzen“, sagt sie.

Ein Team, das lange zusammenhält

Das Gros des Teams von Karin Arntz ist dem Betrieb schon seit vielen Jahrzehnten treu. „Wir sind wie eine Familie. Wir feiern zusammen, wir lachen zusammen und wir wissen genau, was der jeweils andere kann oder nicht so gut kann“, sagt die Chefin. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Janssen etwa auf eine Tätigkeit spezialisiert, die sie als „Frickelarbeit“ bezeichnet. Wenn es ums Basteln, das Schleifen von Messern und die Reparatur von Schnellkochtöpfen geht, sind die geschickten Hände von Gaby Janssen gefragt. „Ich habe für solche Arbeiten gute Nerven. Dafür liegt mit die Büroarbeit nicht so sehr“, erklärt die Gocherin.

Nie habe sie einen Gedanken daran verloren, den Betrieb zu wechseln. „Dafür gefällt mir die Vielfalt in diesem Beruf zu sehr“, sagt Janssen. Sie erlebte, wie sich die Vosstraße von der Verkehrsstraße zur Fußgängerzone entwickelte. Sie erlebte ein munteres Kommen und Gehen der Geschäftstreibenden im Umfeld. Auch den Umzug der Schlosserei ins Gewerbegebiet begleitete sie. Und Janssen registrierte, wie sich das Kaufverhalten der Kunden wandelte. „Die Leute wollen es heute möglichst individuell. Außerdem ändert sich die Mode sehr schnell. Was in dem einen Jahr sehr gut verkauft wird, kann im nächsten schon wieder völlig aus dem Trend sein“, sagt Janssen.

Noch keinen Plan für den Ruhestand

Dass ihre Treue zum Arbeitgeber keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt auch die Reaktion des Einzelhandelsverbands. Dort bemühte sich Arntz um eine Urkunde für ihre langjährige Mitarbeiterin. Die Reaktion? Man habe nur Urkunden für die 40-jährige Betriebszugehörigkeit, für 48 Jahre aber gebe es nichts. „Die haben wohl auch gedacht: Eine Frau, die 48 Jahre lang in Vollzeit und in ein und dem selben Geschäft gearbeitet hat? Das kann nicht sein“, sagt Arntz.

Dafür, wie es nun im Ruhestand weiter gehen soll, hat Janssen noch keinen genauen Plan. Erst einmal wolle sie nun ein wenig Abstand von jenem Ort gewinnen, der jahrzehntelang ihr zweites Zuhause war. Irgendwann aber sei es durchaus denkbar, bei Arntz wieder auszuhelfen. „Wenn Not am Mann ist, kann man mich immer rufen“, sagt Janssen. Bis dahin fokussiert sie sich auf die „Frickelarbeit“: „Ich werde in den nächsten Monaten viel nähen.“