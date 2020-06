Goch: Autofahrer können ihr Parkticket per Handy lösen

Den Parkschein per App lösen: Das ist ab Montag in Goch möglich.

Goch. Die Stadt Goch führt ab dem 15. Juni wieder die Parkgebühren ein. Dann startet mit dem Handy-Parken auch ein neues Angebot.

Nachdem in Goch aufgrund der Corona-Pandemie knapp drei Monate keine Parkgebühren fällig waren, werden sie am Montag, 15. Juni, wieder eingeführt. Die Parktarife sind unverändert: 20 Minuten kosten 20 Cent, die maximale Tagesgebühr liegt bei fünf Euro. Als neues Angebot bietet die Stadt Goch mit der Wiedereinführung der Parkgebühren das Handy-Parken an. Hierzu steht die App „PayByPhone – Parken per Handy“ für iOS und Android-Geräte zur Verfügung. Alternativ kann ein Parkticket auch via SMS gelöst werden. Hierauf weisen Beschilderungen an den öffentlichen Parkflächen hin.

Zehnprozentiger Aufschlag

Mit „Parken per Handy“ ist eine Nutzung des Parkautomaten nicht mehr nötig. Es muss auch kein Ticket hinter der Windschutzscheibe ausgelegt werden. Die Verkehrsüberwachung ermittelt anhand des Kennzeichens, ob ein gültiges Parkticket vorliegt. Die Gebühren können entweder per Kreditkarte, PayPal oder über die Telefonrechnung bezahlt werden. Hierfür berechnet der Dienstleister einen zehnprozentigen Aufschlag auf die Parkgebühren. 20 Minuten Parkzeit kosten beim Handyparken also 22 Cent. „Diese Servicegebühr geht nicht in den städtischen Haushalt, sondern verbleibt beim Dienstleister. Im ersten Monat Handyparken fällt diese Servicegebühr jedoch nicht an und wird erlassen“, so die Stadt Goch.

„PayByPhone“ gibt’s in mehr als 270 Städten Mit einer Verfügbarkeit in über 270 Städten und bundesweit mehr als 560.000 Parkplätzen ist „PayByPhone“ nach eigenen Angaben Deutschlands führender Anbieter. Die App ist ohne Registrierung an über 350 Standorten in Deutschland nutzbar. „PayByPhone“, bis Mai 2019 unter dem Namen „travipay“ bekannt, wurde von Focus Money zwei Mal in Folge zur besten App im Bereich „Mobilität – Parkplatzsuche“ gewählt. Weitere Infos gibt es auf www.paybyphone-parken.de.

Wer die App auf sein Handy lädt, kann über sie auch die Brötchentaste nutzen und damit zehn Minuten kostenlos parken. Wer seinen Parkschein mit „PayByPhone“ bezahlt, kann die Parkdauer eines kostenpflichtigen Tickets jederzeit von unterwegs verlängern. Auf die Einhaltung der Höchstparkdauer achtet das System automatisch und schickt eine Benachrichtigung, wenn die Parkzeit abläuft. Hilfreich für ortsfremde Besucher: Mit der Zusatzfunktion „Zurück zum Auto“ dient die App als Wegweiser zu dem Ort, an dem das Auto abgestellt wurde. Wer das Handyparken nicht nutzen möchte, kann natürlich auch weiterhin einen Parkschein an den Automaten lösen.

Stadtwerke bewirtschaften Parkplatz auf ehemaligem Aldi-Gelände

Der Parkplatz des ehemaligen Aldi-Geländes an der Gartenstraße, über dessen zukünftige Nutzung noch nicht entschieden ist, steht ab Montag, 15. Juni, ebenfalls gegen eine Parkgebühr zur Verfügung. Auch hier kosten 20 Minuten Parken 20 Cent. Jedoch kann hier minutengenau abgerechnet werden, weil eine Schrankenanlage mit Bezahlautomat genutzt wird. Die Stadtwerke Goch übernehmen die Parkraumbewirtschaftung. Handyparken dagegen ist auf diesem Parkplatz nicht möglich. Auch Dauerparkscheine können dort nicht genutzt werden.

Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr muss für das Parken bezahlt werden. „Natürlich können die Fahrzeuge auch über Nacht dort geparkt werden, ein Ein- und Ausfahren ist jederzeit möglich“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Carlo Marks. „Werktags in den Zeiten von 18 bis 9 Uhr des Folgetages und samstags ab 14 Uhr bis zum folgenden Montag um 9 Uhr ist der Maximalpreis auf zwei Euro begrenzt. So ist auch eine kostengünstige Nutzung für Anwohner möglich.“

Im Gegensatz zu den klassischen Parkautomaten werden die angefallenen Kosten erst nach dem Parken bezahlt. „Der Nutzer muss sich so vorher nicht entscheiden, wie lange er in der Stadt ist. Er kann alles mit Ruhe erledigen und auch ein spontaner Besuch in einem Café oder Restaurant ist möglich“, so Marks. Gezahlt werden die Parkgebühren an dem dort aufgestellten Kassenautomat, der sowohl Münzgeld als auch Scheine akzeptiert und Wechselgeld gibt.

Verlängerung der Dauerparkscheine

Wer mit Beginn des Corona-Lockdowns einen Dauerparkschein der Stadt Goch hatte, bekommt in diesen Tagen Post aus den Rathaus. In dem Brief ist vermerkt, dass die Parkscheine tagesgenau um die Zeit des Lockdowns verlängert werden. Die neue Gültigkeitsdauer ist jeweils genau aufgeführt. Parkscheininhaber brauchen den Parkschein nicht hinter der Windschutzscheibe auszulegen, die Verlängerung wird über das Kfz-Kennzeichen erfasst.

Wer einen neuen Dauerparkschein beantragen oder einen vorhandenen verlängern möchte, kann dies telefonisch unter 02823/320-242 oder per E-Mail an parkschein@goch.de anmelden. Dies wird außerhalb der Terminvergabe des Bürgerservice angeboten.

Weitere Infos zur Parkgebührenregelung in Goch inklusive Link zum Online-Ticket-Portal von PayByPhone gibt es im Internet auf www.goch.de/de/inhalt-3/parken/