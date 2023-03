Goch: Das ist der schlechteste Radweg im Kreis Kleve

Seit Jahren ist der Radweg an der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf in einem miserabelen Zustand. Eigentlich ist er nicht mehr befahrbar.

Goch. An der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf hilft keine Flickschusterei mehr. Dann soll der schlimmste Radweg im Kreis Kleve endlich saniert werden.

Frauen sollten sich auf diesem Radweg einen Sport-BH anlegen. Und Männer? Nun ja, schweigen wir darüber. Die Radstrecke entlang der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf mutet dem Unterleib auf jeden Fall einiges zu. Es rumpelt und ruckelt auf ganzer Linie: Zahlreiche Baumwurzeln haben den Asphalt hoch gehoben, Schlaglöcher reihen sich aneinander und notdürftig wurde hie und da geflickt. Es ist ein Wunder, dass dieser Radweg nicht schon längst aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt worden ist. Man muss lange suchen, um einen schlechteren Radweg im Kreis Kleve zu finden - vermutlich gibt es keinen.

Unhaltbarer Zustand soll behoben werden

Was bei Autofahrern schon längst ein Aufschrei des Entsetzens ausgelöst hätte und garantiert rasch behoben worden wäre, wird bei Radwegen mit einem beharrlichen „Ach, das geht doch noch“ quittiert. Und in der Tat beabsichtigt die Stadt Goch ein weiteres Jahr diesen hinzunehmen. Im Stadtrat wurde jetzt erneut über diesen Radweg gesprochen und es wurde festgestellt – Oh Wunder! –, dass diesmal richtig viel Geld in die Hand genommen werden muss, wenn man seinen verkehrsrechtlichen Pflichten nachkommen möchte. Was jahrelang vernachlässigt wurde, wird jetzt richtig teuer. Weit über zwei Millionen Euro sollen im Haushalt reserviert werden. An der Klever Straße hilft keine Flickschusterei mehr, hier muss ganze Arbeit geleistet werden.

Der Radweg an der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf ist in einem sehr schlechten Zustand. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Die Grünen hatten für die Planung des Radweges 60.000 Euro beantragt, die noch im aktuellen Haushalt berücksichtigt werden sollten. Ferner sollte eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Millionen Euro berücksichtigt werden, damit die Arbeiten im Jahr 2024 zügig anlaufen können.

Wichtig für Schüler, Pendler und Radtouristen

Kaputt ist kaputt. Der Radweg in Pfalzdorf ist eine Zumutung. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Kathrin Krystof, Grüne, betonte, dass der Radweg zwischen Talstraße und Eyckschestraße ein wichtiger Schulweg sei und auch von vielen Radtouristen genutzt werde: „Der Fahrradweg an der Klever Straße, welcher allein schon aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Zumutung ist, ist ein ideales Projekt, um einen großen Schritt nach vorne zu sehen“, sagt die Fraktionsvorsitzende im Hinblick auf mehr Radverkehrsförderung in Goch. Die Klever Straße sei ein wichtige Einfallstraße für die Stadt und damit auch für den Freizeitverkehr relevant. Auch Udo Wennekers, Bürgerforum, betonte die Verkehrssicherheit: „Wir müssen da etwas unternehmen.“

CDU und FDP sehen auch die Notwendigkeit für eine Sanierung, wollten aber der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Millionen Euro nicht ohne weiteres zustimmen. Ohne eine konkrete Planung und ohne Diskussion könne man das nicht machen, so CDU-Fraktionschef Marc Groesdonk.

Eine Mehrheit stimmte für den Antrag der Grünen

Wolfgang Jansen, Geschäftsführer der Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft, sieht die Verpflichtungsermächtigung allerdings unkritisch: „Alle Maßnahmen werden in den Ausschüssen ja auch noch besprochen.“

Klaus-Dieter Nikutowski (SPD) zeigte sich verwundert über die Haltung von CDU und FDP. „Wir haben das Projekt doch deutlich besprochen und diese Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es uns, sofort im Jahr 2024 zu starten und nicht wieder auf den nächsten Haushalt warten zu müssen.“

Es wird auch eine neue Planer-Stelle geschaffen

Bei der Abstimmung votierten alle Ratsmitglieder für die Bereitstellung von 60.000 Euro für die Planungskosten. Die 2,6 Millionen Euro wurden von BFG, Grüne, SPD und AfD getragen. CDU und FDP lehnten ab. Auch wurde ein Stelle für einen Straßenbau-Ingenieur genehmigt. Diese zusätzliche Stelle soll bei der Stadtentwicklungsgesellschaft angesiedelt werden. Der Ingenieur soll sich vor allem um die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und dem integrierten Stadtbaukonzept beschäftigen.

