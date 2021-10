Goch engagiert sich weiter stark für die Corona-Impfungen

Goch. Insgesamt gab es fünf mobile Impftermine in Goch, so viele wie in keiner anderen Stadt des Kreises. Jetzt gibt es einen Termin am 21. Oktober.

Die Stadt Goch gehörte zu den ersten Kommunen im Kreis Kleve, die gemeinsam mit der Kreisverwaltung ein mobiles Impfangebot für Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort gemacht haben. Mitte Juli wurde zum ersten Termin im Testzentrum Alter Aldi Markt eingeladen, über 300 Impflinge nahmen teil. Insgesamt gab es fünf mobile Impftermine in Goch, so viele wie in keiner anderen Stadt des Kreises. 1.524 Menschen insgesamt kamen, um sich impfen zu lassen.

Die Impfstrategie des Landes hat sich zwischenzeitlich geändert

Die Impfstrategie des Landes hat sich zwischenzeitlich geändert. Die Impfzentren sind geschlossen und nun sollen die Hausärzte übernehmen. „Das klappt nach allem was wir hören, noch nicht reibungslos. Viele Menschen suchen vergeblich nach Impfterminen. Daher freuen ich mich sehr, dass unser städtisches Ordnungsamt mit Unterstützung des Kreises Kleve noch einen weiteren mobilen Impftermin bei uns in Goch möglich gemacht hat“, sagt Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

Der Termin wird am Donnerstag, 21. Oktober, von 16 bis 20 Uhr im Testzentrum Alter Aldi Markt stattfinden. Jeder, der mindestens 12 Jahre ist, kann sich ohne Termin oder Voranmeldung impfen lassen. Dazu muss der Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden, der gelbe internationale Impfausweis sowie medizinische Unterlagen wie Medikamentenplan oder Allergiepass vorgelegt werden.

