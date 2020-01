Goch: Entscheiden, was aus der Gesamtschul-Turnhalle wird

Die Dreifachturnhalle der Gesamtschule Mittelkreis hat eine umfassende Sanierung nötig. Darüber besteht kein Zweifel. Die Sporthalle aus dem Jahr 1971 hat eine undichte Decke, die Tribüne ist veraltet.

Schon vor Jahren wurden die mindestens nötigen Baukosten für eine Sanierung ermittelt, nun soll möglicht schnell ein Beschluss gefasst werden. Zwar wurde auf Antrag der Verbandskommunen die Sitzung des Zweckverbandes um einige Wochen verschoben, nach Karneval wird sie aber stattfinden. Und dann müssen die Kommunen darüber entscheiden, welche Art Sanierung sie wünschen oder ob es gar ein Neubau sein könnte. Der dürfte mehr als fünf Millionen Euro kosten.

Zweckverband stammt aus Zeiten, als es nur eine Gesamtschule gab

Anders als bei anderen Schulen ist im Fall der Gesamtschule Mittelkreis nicht eine einzelne Kommune Schulträger, vielmehr gibt es einen Zweckverband, dem neben Goch als Standortkommune Bedburg-Hau, Kalkar, Uedem, Weeze und Kevelaer angehören. Dieses Konstrukt stammt aus der Zeit, als die Gesamtschule im ehemaligen Aufbaugymnasium Uedem an den Start ging und es im Umkreis nirgends sonst Gesamtschulen gab. Das hat sich gründlich geändert.

Seit dem Umzug nach Goch und der mehrfachen Erweiterung der Schule sind mittlerweile in Kevelaer und Kleve weitere Gesamtschulen errichtet worden. Aus dem Zweckverband entlassen wurden diese Kommunen jedoch nicht.

Fachbereichsleiter Kalkar: Unsere Schulen liegen uns näher am Herzen als die in Goch

Andreas Stechling ist der Leiter des Fachbereichs in Kalkar, der auch für Schulen zuständig ist. Aus seiner Stadt besuchen pro Jahrgang 50 bis 65 Kinder die Gesamtschule in Goch. „Wir haben ja selbst zwei weiterführende Schulen, nämlich ein Gymnasium und eine Realschule, dazu eine Kooperation mit Rees, so dass die Kalkarer Kinder auch zur dortigen Hauptschule gehen können. Klar, dass uns unsere eigenen Schulen näher am Herzen liegen als die in Goch“, sagt er. Deshalb werde Kalkar, das anteilig zu den Baukosten herangezogen wird, mitfinanzieren, was nötig sei, aber nichts darüber hinaus.

Mit anderen Worten: Eine Sanierung für 4,45 Millionen Euro sei akzeptabel, ein Neubau für 5,25 Millionen Euro wohl für ihn nicht.

Jede der Verbandskommunen hat in der Versammlung eine Stimme, die Mehrheit entscheidet. Auch Goch, das im laufenden Schuljahr rund 740 der etwa 1100 Schüler stellt, hat nur eine Stimme.

Dem Vernehmen nach hätte die Schule sehr gerne eine Turnhalle, die als Multifunktionsraum zugleich eine Versammlungsstätte wäre, in die die ganze Schülerschaft gleichzeitig hinein passte. Aber das würde das Projekt weiter verteuern.

Rainer Weber, Uedems Bürgermeister, ist der Vorsitzende der Verbandsversammlung. Er sieht sich als Moderator und kann verstehen, wenn die anderen Kommunen sich erst einmal mit ihrer Politik beraten wollen. Es geht schließlich um einiges Geld, und davon haben alle Gemeinden zu wenig.

Ein Neubau könnte parallel zum Sportunterricht laufen

Da Uedem keine weiterführende Schule mehr hat, besuchen etwa 100 Schüler von dort die Gesamtschule Mittelkreis in Goch. Und natürlich möchte Weber, dass sich „seine“ jungen Leute dort wohl fühlen. Sehr groß sei der Unterschied der veranschlagten Kosten in den Varianten ja nicht. Zumal auch ein neuer Umkleidetrakt für die kleine Ballsporthalle eingerechnet sei.

Er wolle sich alles noch einmal genau von Gochs Kämmerin Bettina Gansen vorrechnen lassen. In der Verwaltungsvorlage zur Zweckverbandsversammlung gibt Verbandsvorsteher Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm zu bedenken, dass im Falle eines Neubaus der Sportunterricht während der Bauphase in der alten Halle fortgesetzt werden könnte, weil ein Neubau auf dem bisherigen Parkplatz errichtet würde. Das sei auch ein starkes Argument, räumt Weber ein.