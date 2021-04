Goch: Erste Hilfe-Kurs ist mehr als ein Modellprojekt

Isabell Voss, Helferin der Malteser Kalkar-Goch (hinten rechts) leitet einen Erste-Hilfe-Kurs in leichter Sprache.

Kalkar/Goch. Die Malteser-Helferin Isabell Voss leitet in Goch einen Erste-Hilfe-Kurse in leichter Sprache für Menschen mit geistiger Behinderung.

Eigentlich befindet sich Isabell Voss gerade in der Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und lernt fleißig für ihre Abschlussprüfung. Aber im Zuge dessen hat die Helferin der Malteser aus Kalkar-Goch in Lengerich für eine Wohngruppe der LVR HPH (Heilpädagogische Hilfen für Erwachsene mit geistiger Behinderung) ein spannendes Projekt ins Leben gerufen: ein Erste-Hilfe-Kurs in leichter Sprache.

In Rollenspielen wird praktisch geübt

Zu Beginn des zehnteiligen Kurses wird erklärt, was eine Rettungskette ist und im Anschluss in einem Rollenspiel geübt, wie man den Notruf richtig absetzt. Besonderes Augenmerk wurde auf Haushaltsunfälle gelegt, kleinere Verletzungen wie Nasenbluten, Brandwunden oder Schnittverletzungen sind Themen des Kurses. Damit die Erste-Hilfe in der Praxis gut klappt, üben die Teilnehmenden, sich gegenseitig Verbände anzulegen. Theaterblut sorgt dafür, dass es noch realistischer wirkt.

„Wie bei Fortbildungen üblich, sind die Teilnehmenden zunächst etwas schüchtern. Bei gemeinsamen Übungen und Rollenspielen legt sich dies aber, alle werden warm miteinander und lachen gemeinsam.“, erzählt Isabell Voss. Größter Unterschied zu den herkömmlichen Erste-Hilfe-Kursen ist der Einsatz von mehr Bildern und Rollenspielen sowie die verkürzte Kursdauer pro Einheit von 45 Minuten. Themen wurden angepasst.

Da die Bewohnerinnen und Bewohner ambulant betreut werden, wird bei der Auswahl von Inhalten auf praxisnahe Situationen wert gelegt. So werden neben den klassischen Haushaltsunfällen auch jahreszeitenabhängige Themen wie Hitzeschlag und Insektenstiche im Sommer oder erste Maßnahmen bei Erkältung und Fieber im Winter behandelt. Auch die stabile Seitenlage und das Verhalten bei Ohnmacht werden geübt.

„Es ist mir wichtig, dass die Teilnehmenden nach dem Kurs mit den neuen Fähigkeiten ihr Leben noch eigenständiger und selbsterfüllter bestreiten können“, erklärt Isabell Voss, die als Ortsjugendsprecherin in Kalkar-Goch schon einige Erste-Hilfe-Kurse absolviert hat.

Damit die Teilnehmenden zuhause Erste-Hilfe-Situationen immer nachschlagen können, erhalten sie ein Handout

Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner im Alter von 18 bis 59 sind so begeistert von dem Kurs, dass manche schon nach einer Wiederholung gefragt haben. Sehr spannend ist es für die Kursleiterin zu erleben, wie die Bewohnenden sich über Hilfesituationen, die sie bisher schon erlebt haben, austauschen und über welche Themen sie gerne mehr erfahren möchten. Damit die Teilnehmenden zuhause Erste-Hilfe-Situationen immer nachschlagen können, erhalten sie ein Handout.

Zum Abschluss des Kurses wurde ein Malteser-Rettungswagen in Emmerich besucht. Dieses Erlebnis war für die Kursteilnehmenden ein besonderes Highlight mit Nachhalleffekt. „Beim Erkunden des RTW’s leuchteten die Augen der Kursabsolventen vor Begeisterung. Noch Tage nach dem Besuch verknüpfen Sie das gelernte aus dem Erste-Hilfe-Kurs mit dem Blaulicht des Notfallfahrzeugs“, berichtet Isabell Voss, die sich eine Wiederholung eines solchen Kurses durchaus vorstellen kann.