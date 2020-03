Betrugsmasche Goch: Falsche Polizisten rufen vermehrt an

Kreis Kleve. Die Polizei meldet aktuell aus Goch vermehrt Anrufe von falschen Polizisten und gibt Hinweise zum Umgang mit der Betrugsmasche.

Nachdem sich am Montag in Emmerich die Anrufe falscher Polizisten bei Seniorinnen und Senioren häuften, erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve am Dienstagmittag vermehrt Meldungen zu Anrufen dieser Betrugsmasche aus Goch.

Warnungen der Polizei

Deshalb warnt die echte Polizei noch einmal die Bürgerinnen und Bürger: „Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie Ihre Angehörigen. Verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110.“