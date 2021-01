Die Deutsche Glasfaser möchte das Glasfasernetz in Goch ausbauen.

Kommunale Infrastruktur Goch geht beim Glasfaser-Ausbau in die Verlängerung

Goch. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser und die Stadt Goch geben der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau mehr Zeit.

Nachdem die erforderliche Vertragsquote von mindestens 40 Prozent der Haushalte in Goch-Süd und Goch-Nord im ersten Anlauf verpasst wurde, geben das Unternehmen Deutsche Glasfaser und die Stadt Goch der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau mehr Zeit. „Es fehlen nur noch wenige Verträge für einen Gesamtausbau in Goch“, erklärt Projektmanager Dietmar Rotering von der Deutschen Glasfaser. Goch-Nord steht aktuell bei 23 Prozent, Goch-Süd bei 29 Prozent. Da das Ziel in greifbarer Nähe ist, hat die Deutsche Glasfaser gemeinsam mit der Stadt Goch die Verlängerung der Nachfragebündelung bis zum 13. März beschlossen.

Bereits vor dem ursprünglichen Stichtag ist dagegen das Ziel von 40 Prozent in der Voßheide und in Goch-Ost erreicht worden. Beide Ortsteile werden mit Glasfaser ausgebaut.

Bislang unentschlossene Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt wieder wie gewohnt im Servicepunkt von der Deutschen Glasfaser an der Feldstraße 21 immer montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr beraten lassen und Verträge abschließen – selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen.

Beratungen vor Ort ist nach wie vor möglich

Beratungen sind zudem weiterhin bei Euronics Thonnet telefonisch unter 02823/5071 möglich. Berater der Deutschen Glasfaser werden ab sofort wieder Beratungen von Tür-zu-Tür anbieten. Jeder Mitarbeiter kann sich ausweisen und hält die nötigen Hygienevorschriften entsprechend ein. Telefonische Terminvereinbarungen sind unter 0800/8226699 möglich.

„Viele Bürgerinnen und Bürger im Nahbereich von Goch und in der Voßheide haben bereits Verträge abgeschlossen, weil sie im Glasfaserausbau eine echte Standortverbesserung sehen. Die letzten unentschlossenen Bürger sollten sich einen Ruck geben, um den digitalen Anschluss nicht zu verlieren“, betont Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

Alle Informationen über die Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte sind online unter deutsche-glasfaser.de/goch-nord, deutsche-glasfaser.de/goch-sued oder deutscheglasfaser.de/goch-ost verfügbar.