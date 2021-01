Goch: Haushaltsentwurf mit 1,1-Millionen-Euro-Minus

Das Rathaus in Goch.

Goch Der Haushalt von Goch für das Jahr 2021 sieht einen Fehlbetrag von knapp 1,1 Millionen Euro vor. Eine Bilanzierungshilfe verringert das Minus.

Die Einbringung des städtischen Haushalts ist in jedem Jahr ein überaus wichtiger wie routinierter Termin im politischen Kalender. Diesmal war bei der ersten Gocher Ratssitzung im neuen Jahr allerdings so einiges anders als gewohnt. Eigentlich wollte die Verwaltung das Zahlenwerk bereits zum Ende des vergangenen Jahres präsentieren. Doch die Verzögerung war nicht die einzige Folge der Corona-Krise und der Erfahrungen aus der fatalen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses, die Ende November 2020 im Gocher Rathaus zum mit zahlreichen Infektionen wurde.

Nun also trafen sich Verwaltung und Politik im größeren Kastell. Die Fraktionen hatten sich zudem vorab darauf verständigt, nur in halber Stärke zu erscheinen, um möglichst große Abstände einhalten zu können. Die Mehrheitsverhältnisse blieben gewahrt.

Bürgermeister Ulrich Knickrehm sprach den 20 Ratsmitgliedern diesmal nicht ins Gewissen, mahnte sie anders als in den Vorjahren nicht zur Ausgabendisziplin. „Angesichts der Corona-Pandemie verzichte ich auf eine Haushaltsrede. Wir sollten uns kurzfassen“, sagte er. Auch Kämmerin Bettina Gansen beließ es bei einer vergleichsweise kurzen Präsentation der wichtigsten Zahlen aus dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2021.

Rechnerisches Defizit von 4,9 Millionen Euro

Daraus ging hervor, dass die Auswirkungen der Corona-Krise auch im Gocher Haushalt angekommen sind. Das finanzielle Polster aus den wirtschaftlich guten Vorjahren und eine Bilanzierungshilfe des Landes federn den kalkulierten Rückgang der Steuereinnahmen und die höheren Ausgaben jedoch ab.

Das rechnerische Defizit von rund 4,9 Millionen Euro verkleinert sich durch das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz auf einen geplanten Jahresfehlbetrag von knapp 1,1 Millionen Euro. Die gesetzliche Bilanzierungshilfe ermöglicht es Städten und Gemeinden, die durch die Corona-Pandemie entstandenen Effekte herauszurechnen und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. „Durch diese buchhalterische Entlastung soll die Haushaltssicherung vermieden werden“, erläuterte Gansen.

Steuerrückgänge erwartet

Die Kämmerin rechnet für 2021 unter anderem mit Rückgängen bei der Gewerbesteuer (1,5 Millionen Euro) und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rund 650.000 Euro) gegenüber 2020. Dafür erhöht sich die Schlüsselzuweisung um knapp 2,4 Millionen Euro. Die Summe der Transferaufwendungen steigt vor allem wegen der sinkenden Kreisumlage – laut Bettina Gansen sieht der Kreis-Haushaltsentwurf eine Herabsetzung um einen Prozentpunkt vor – und wegen der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft bei der Grundsicherung nur moderat um rund 375.000 Euro.

Unter dem Strich steht das Minus von knapp 1,1 Millionen Euro, das durch einen Griff in die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Dank zuletzt fünf positiver Jahresabschlüsse in Folge (siehe auch Infobox) war diese Reserve Ende 2019 mit rund 8,9 Millionen Euro recht gut gefüllt.

Kassenkredite: keine Aufnahme oder Tilgung

Die Kassenkredite inklusive der Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ betragen aktuell gut 13,3 Millionen Euro. Während die Stadt Goch im abgelaufenen Jahr noch fünf Millionen Euro an Kassenkrediten getilgt hatte, sieht die Kämmerei für 2021 keine Aufnahme und auch keine Tilgung vor. „Wir könnten weiter tilgen, wollen aber erst die Liquiditätsentwicklung abwarten“, sagte Bettina Gansen.

Die vergleichsweise bescheidenen Investitionen – im städtischen Haushalt sind rund 3,2 Millionen Euro und im Wirtschaftsplan des Vermögensbetriebs rund 5,9 Millionen Euro geplant – fließen in Schulen, die Infrastruktur und sonstige Gebäude.

Infobox:

Noch liegen nicht alle Zahlen vor, doch Gochs Kämmerin Bettina Gansen war in der Ratssitzung guter Dinge: „Ich gehe davon aus, dass wir die schwarze Null auch 2020 erreichen.“

In ihrer Prognose zur Haushaltsentwicklung im gerade abgelaufenen Jahr rechnet Gansen mit deutlichen Ertragsminderungen (unter anderem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Elternbeiträgen für Kita und Co.) von gut 1,7 Millionen Euro und Mehraufwendungen von 223.000 Euro.

Dagegen lag das Steueraufkommen auch wegen Sondereffekten sogar um gut 1,4 Millionen Euro über dem Planansatz. Hinzu kommt eine Sonderauszahlung aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW: Auf dem Konto der Stadt Goch kam bereits im Dezember eine Überweisung von knapp vier Millionen Euro an.