Goch: Josef Rinckens ist mit hundert Jahren geistig rege

Goch. Der Gocher Josef Rinckens lebt in seinem Elternhaus. Er geht regelmäßig zur Tagespflege, hat ein enormes Gedächtnis und erzählt gern.

Hundert Jahre alt ist Josef Rinckens am Montag, 4. Januar. Und geistig rege. Meist sprudeln die Erinnerungen nur so aus ihm heraus. "Man könnte eine Serie über ihn schreiben", schlägt seine Tochter Monika Rinckens vor. Er weiß noch vieles über Goch. Wer wann in welcher Straße welches Unternehmen betrieb, wohin welche Familie umgezogen ist. Dass da mal eine Metzgerei war, wo heute das Hotel Litjes steht. Dass Taxi Wolters mit zwei Autos begann. Das war bei ihm direkt gegenüber. Josef Rinckens wohnt immer noch in seinem Elternhaus an der Weberstraße und ist stolz darauf, dass es nie umgebaut wurde. Sein Elternhaus mit den extrem dicken Mauern hat den Krieg gut überstanden.

Der Jubilar geht noch allein durch die Wohnung

Auch wenn er nahezu erblindet ist, findet er sich gut zurecht, den Weg zwischen Küche und Wohnzimmer, Sessel, Fernseher – dessen Sendungen er hört – und Bett geht er allein am Stock. Der junge Fachpfleger vom Pflegedienst begleitet den Senior täglich per Treppenlift hoch ins Badezimmer. Dreimal in der Woche wird Josef Rinckens für acht Stunden abgeholt zur Tagespflege der Diakonie an der Brückenstraße in Goch. Er mag das Unterhaltungsprogramm und die Gemeinschaft. Aber auf der Straße kenne er kaum jemanden, sagt der Hundertjährige.

Er bedauert, dass er fast nichts mehr sehen kann, aber vor seinem geistigen Auge sind sehr viele Erlebnisse wach. Ausführlich kann Josef Rinckens aus den Kriegsjahren erzählen, die Zeit, in der er weit herum kam. Mit 19 Jahren wurde er zum Arbeitsdienst eingezogen, Stacheldraht wickeln in der Eifel. Dann Sanitätsschule in Münster, als Sanitäter sah er mehrere Flughäfen. Er geriet in französische Kriegsgefangenschaft, war in Marseille, dann in Tunis und berichtet, wie dort in Afrika Ladungen aus Deutschland per Flugzeug ankamen, man rechnete mit Waffen als Ladung, doch es steckten Autotüren darin. "Es ging drunter und drüber", ist seine Beschreibung der Zeit.

Viele Stationen in Kriegszeiten bis Afrika und Italien

Er bekam Malaria, ein Lazarettschiff mit riesigem Hakenkreuz darauf brachte Verletzte mit freiem Geleit über Marseille per weiter per Eisenbahn ins Lazarett Kornwestheim. "Wir wurden umgekleidet, mit Matrosenmütze." Per Zug ging es nach nach Kevelaer. "Ich hatte schon Last mit dem Umsteigen in Köln, mit der Unterbrechung der Fahrt. Da kam die Feldgendarmerie: Zeigen Sie Ihr Soldbuch!", beschreibt der 100-jährige Rinckens ausführlich. Er kam ins Lazarett Gaesdonck, also nahe zu seinen Eltern, doch wegen der immer wieder aufflammenden Malaria musste er weiter in Lazarette nach Godesberg und Berlin. Im Zug sollte er dann in die Eifel zurück fahren, doch die Bahn rollte überraschend nach Nettuno, Italien. Er geriet in US-Gefangenschaft.

Nach dem Krieg begann Josef Rinckens bei der Union Deutsche Lebensmittelwerke im Werk Warstein, dann drei Jahre in Mannheim. Die Firma zahlte einen Teil der Wohnungsmiete. Nach Kleve zur "Rama" kamen nur die Verheirateten. Er war ledig, doch es bot sich eine Gelegenheit, mit einem Kollegen den Arbeitsplatz zu tauschen. Er zog wieder zu den Eltern. In der Verwaltung der Union war Rinckens tätig, für den Zoll zuständig. Die Rohware Öl, die über den Spoykanal kam, war zu verzollen. Mit der Europäischen Zollunion fiel diese Arbeit weg.

Seine Frau Anneliese, geborene Franken (vom Knollenhof in Hassum) hatte er beim Tanzen auf der Kirmes kennen gelernt, es folgten Verlobung an Heiligabend 1957 und Heirat im Mai 1958. "Es war Fastnachtszeit", erzählt der Jubilar, "und im Fernsehen lief 'Mainz wie es singt und lacht'," als sich die Geburt der Tochter ankündigte. Von Taxi Wolters gegenüber bestellte Josef Rinckens schnell den Wagen, "trotz der Karnevalstermine". Im Krankenhaus musste die Hochschwangere auch noch die Treppe steigen, weil der Aufzug nur für Notfälle frei gegeben wurde, schildert er. Der künftige Vater stützte seine Frau, hielt mit dem Fuß die Türe auf, schob sie in ein leeres Krankenzimmer, ins Bett, "Sekunden später war Monika da".

Rinckens gründete das 'Essen auf Rädern' der Caritas in Goch

Mit 57 Jahren war Rinckens bei der Margarine-Union / van den Bergh pensioniert worden. Für die Caritas die Chance, seine Mitarbeit auszubauen. Josef Rinckens hatte sich immer beim Malteser Hilfsdienst engagiert. Nun gründete er in Goch das 'Essen auf Rädern'. "Mit zwei, drei Wägelchen", den ersten 24 Essen fing es an, bald waren es 50 bis 60 Mahlzeiten. Als Pensionär bildete er auch Sanitäter weiter und hielt für Führerschein-Anwärter Erste-Hilfe-Kurse ab. "Sogar bis nach Niel und Keeken, damit die jungen Leute eine Ausbildung bekamen. Man kam unters Volk, das war schön", sagt er.

Wenige Monate vor der Diamantenen Hochzeit vor drei Jahren starb Anneliese Rinckens. Mit ihr zusammen hatte der Jubilar lange Jahre den großen Garten versorgt. Kartoffeln und Stangenbohnen angebaut und die offene Garage als Gartenlaube genutzt. Heute sorgt Tochter Monika Rinckens, die in Uedem eine Praxis für Physiotherapie betreibt, für den Hundertjährigen. Stolz ist sie auf die Glückwünsche vom Gocher Bürgermeister und vor allem vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus dem Schloss Bellevue. "Was haben Sie nicht schon alles erlebt", schreibt er. Wie wahr.