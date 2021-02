Goch: Karnevalssamstag mit Ludger Kazmierczak

Goich. Eine knappe Stunde lang machte sich der Klever Journalist und Comedian Ludger Kazmierczak Gedanken über Corona, Karneval und grüne Hosen.

Was für vermaledeite Zeiten. Erst Corona, und jetzt auch noch Schnee –mitten im Winter. Dem fiesen Bill Gates fällt immer was Neues ein. Sei’s drum. Karneval findet dieses Jahr nur im Home-Office statt. Damit es trotzdem was zu lachen gibt, hat die Kultourbühne Goch für einen Abend das Licht im altehrwürdigen Goli-Theater angeknipst. Auf der Bühne – einsam und allein - Ludger Kazmierczak.

Eine knappe Stunde lang machte sich der Klever Journalist und Comedian tiefsinnige Gedanken über Corona, Karneval und grüne Hosen. Das Ganze wurde aufgezeichnet und ist dann ab Karnevalssamstag, 13. Februar, um 11.11 Uhr online auf „Goch erleben“ bei Youtube, Facebook und Instagram zu sehen.